Lisicki: Rachunek sumienia dla PiS. Ziemkiewicz: Kto posłucha prof. Nowaka

Na portalu Arcana opublikowany został obszerny tekst historyka z UJ, prof. Andrzeja Nowaka, zatytułowany "Głos starego wyborcy z myślą o młodszych". Historyk przypomina list, jaki w 2018 r. skierowali do prezesa PiS polscy humaniści i naukowcy, apelując o powstrzymanie tzw. reformy Gowina, czyli rewolucyjnych zmian w funkcjonowaniu uczelni wyższych.

Prof. Nowak pisze, że "Jarosław Kaczyński niestety nie sprostał już tej wielkiej odpowiedzialności, którą sam na siebie przyjął". "Najbardziej brutalnym tego świadectwem jest wynik ostatnich wyborów parlamentarnych w Polsce. Nie mam na myśli tylko faktu, że PiS te wybory przegrał, to znaczy musiał w ich wyniku oddać władzę ustawodawczą i wykonawczą w państwie. Mówię o widocznych już konsekwencjach tej przegranej. Mówię o całkowitej bezradności partii opozycyjnej w jej obecnym kształcie wobec metod przejmowania rządów przez koalicję 13 grudnia. Mówię o widocznym również braku przygotowania przez PiS na wypadek, który przecież był do przewidzenia: wyborczej porażki z rywalem, który nie będzie przestrzegał żadnych reguł demokracji, przyzwoitości, ani prawa po zdobyciu władzy" – czytamy.

Dalej autor "Dziejów Polski" wymienia przykłady, które jego zdaniem dowodzą, iż Kaczyński nie udźwignął owej odpowiedzialności. To m.in. niewyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej, zbyt późne powołanie komisji ds. badania wpływów rosyjskich, niestworzenie przez 8 lat rządów swojego ośrodka medialnego oraz powierzenie nadzoru nad nauką Jarosławowi Gowinowi. Ponadto, zdaniem historyka, PiS lekceważy zbliżające się wybory samorządowe oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

List prof. Nowaka. Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz skomentowali głośny tekst prof. Andrzeja Nowaka. – Najciekawsze jest to, że to chyba pierwszy, publiczny głos z kręgów zbliżonych do PiS, który mówi, że trzeba dokonać rozliczenia tego, co było złe – zauważył red. naczelny "Do Rzeczy".

– Tak, obecnie w obozie PiS-u jest to odkrycie kopernikańskie, bo wiadomo, że to wszystko efekt spisku itd. W 2015 r. media też były przeciwne PiS, a jednak PiS wygrał. Przypomnę, że w 2015 roku analogiczny list prof. Nowaka był wysłuchany, który wówczas proponował, by Jarosław Kaczyński nie startował na prezydenta, bo jest dla dużej części Polaków niewybieralny i żeby znalazł jakichś innych liderów, bo prawica przegra. Pamiętajmy, że to było po tym, jak PiS przegrało 7 wyborów z rzędu, a Bronisław Komorowski był przekonany o zwycięstwie. To drugie wejście prof. Nowaka, które się nie ogranicza, że Jarosław Kaczyński powinien odejść – powiedział Rafał Ziemkiewicz.

