Engelking na czele Rady Muzeum Auschwitz. Lisicki: Haniebna decyzja. Ziemkiewicz: Prezent dla Brauna

Prof. Barbara Engelking została przewodniczącą Rady Muzeum Auschwitz-Birkenau na kadencję 2025-2028. "Nominacje w imieniu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Hanny Wróblewskiej, która powołała Radę, wręczył dyrektor Muzeum dr Piotr M. A. Cywiński. Członkowie Rady przyjęli regulamin, a także wybrali przewodniczącą, którą została prof. dr hab. Barbara Engelking" – czytamy na stronie Muzeum.

Rada Muzeum jest ciałem opiniodawczym powołanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na mocy Ustawy o muzeach. Zgodnie z przepisami, Rada "sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności".

Obok Engelking, w skład Rady weszli także: Bogdan Bartnikowski, prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, Piotr Hertig, Anna Mirkes-Radziwon, dr hab. Katarzyna Person, Jacek Purski, dr Joanna Talewicz oraz Piotr Wiślicki.

Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz skomentowali m.in. decyzję o nominacji dla Barbary Engelking. – W natłoku większych historii umykają czasami szczegóły, które – jak się później okazuje – mają większe znaczenie. Byłem zszokowany, kiedy zobaczyłem tę informację. Nie mogłem w to uwierzyć. To coś nieprawdopodobnego – mówił red. naczelny "Do Rzeczy".

– To chyba spiskowa teoria, że postanowiono wylansować Grzegorza Brauna i wprowadzić go do II tury. Wszystkie antysemickie stereotypy zostają potwierdzone przez panią minister kultury mianowaniem takiej osoby. W majowym numerze z 2023 roku, gdy był konflikt między Barbarą Engelking a Przemysławem Czarnkiem, napisałem bardzo obszerny artykuł, który jest na naszej stronie. Kariera pani Engelking to jedna wielka hucpa. Weszła ona w rolę historyka, nie mając o tym żadnego pojęcia – wskazywał Rafał Ziemkiewicz.

– Tylko po co mieć, skoro antypolskie hucpiarstwo pomaga odnieść międzynarodową karierę? – pytał Paweł Lisicki.