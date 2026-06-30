Lisicki: Morawiecki gra o kontrolę nad PiS? Ziemkiewicz: Okaże się, co może prezes

Mateusz Morawiecki organizuje pod koniec lipca festiwal środowiska skupionego wokół stowarzyszenia Rozwój Plus. Zaproszenia miały zostać rozesłane do członków stowarzyszenia założonego przez byłego premiera. Każdy z zaproszonych miał otrzymać prośbę o wskazanie ok. 30 kolejnych osób, które "warto zaprosić na wydarzenie", w tym co najmniej dziesięciu młodych uczestników. Według mediów, prezes partii Jarosław Kaczyński nie otrzymał zaproszenia na wydarzenie, a organizacja festiwalu miała nie być konsultowana z kierownictwem PiS. Tę informację potwierdził Janusz Cieszyński, członek stowarzyszenia, bliski współpracownik Morawieckiego.

– To jest inicjatywa stowarzyszenia Rozwój Plus. My organizujemy je bez szukania akceptacji, bo nie musimy tego robić, bo to jest jedno z wydarzeń, które organizuje stowarzyszenie. Tak samo jak inne stowarzyszenia się partii nie pytają, tak samo i my nie będziemy – powiedział polityk.