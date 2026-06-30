Lisicki: Morawiecki gra o kontrolę nad PiS? Ziemkiewicz: Okaże się, co może prezes
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Polska Do Rzeczy

Lisicki: Morawiecki gra o kontrolę nad PiS? Ziemkiewicz: Okaże się, co może prezes

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Lisicki: Morawiecki gra o kontrolę nad PiS? Ziemkiewicz: Okaże się, co może prezes
W PiS-ie dzieją się rzeczy ciekawe, w zasadzie niespotykane – wskazuje Paweł Lisicki w nowym odcinku programu "Polska Do Rzeczy".

Mateusz Morawiecki organizuje pod koniec lipca festiwal środowiska skupionego wokół stowarzyszenia Rozwój Plus. Zaproszenia miały zostać rozesłane do członków stowarzyszenia założonego przez byłego premiera. Każdy z zaproszonych miał otrzymać prośbę o wskazanie ok. 30 kolejnych osób, które "warto zaprosić na wydarzenie", w tym co najmniej dziesięciu młodych uczestników. Według mediów, prezes partii Jarosław Kaczyński nie otrzymał zaproszenia na wydarzenie, a organizacja festiwalu miała nie być konsultowana z kierownictwem PiS. Tę informację potwierdził Janusz Cieszyński, członek stowarzyszenia, bliski współpracownik Morawieckiego.

– To jest inicjatywa stowarzyszenia Rozwój Plus. My organizujemy je bez szukania akceptacji, bo nie musimy tego robić, bo to jest jedno z wydarzeń, które organizuje stowarzyszenie. Tak samo jak inne stowarzyszenia się partii nie pytają, tak samo i my nie będziemy – powiedział polityk.

Źródło: DoRzeczy.pl
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