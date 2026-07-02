Lisicki: Ujawniła się partia Polska to obciach. Ziemkiewicz: Będą czcić UPA

Pomysłodawcy kampanii "Ciepło z Polski dla Kijowa" chcą przyznać prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu Obywatelski Order Przyszłości. Opublikowany w serwisie projekt odznaczenia przedstawia polskie godło narodowe w ukraińskich barwach, umieszczone na biało-czerwonej wstążce. Jego autorem jest polski grafik Szymon Szymankiewicz.

Obecnie w internecie trwa zbiórka podpisów pod inicjatywą, dzięki której Zełenski ma otrzymać społeczne odznaczenie. Podpisali się pod nią m.in. Bartosz Kramek, Natalia Panczenko, Agnieszka Holland, Bogdan Borusewicz, Jarosław Kurski, Jolanta Pieńkowska, Seweryn Blumsztajn, Wojciech Czuchnowski i Adam Michnik.