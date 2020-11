Rząd Francji zamyka kościoły do połowy grudnia

Plemienne przyzwolenie na cenzurę

Wpis nr 247 | Dziennik zarazy || Się mądrzyłem o gotowaniu żaby, to znaczy o opisie procesu, w którym niepostrzeżenie przyzwyczajamy się do rzeczy kiedyś dla nas nieakceptowalnych. A sam się dałem podgotować. To znaczy coś tam czułem,...