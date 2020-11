Arcybiskup Vancouver krytykuje zakaz odprawiania Mszy św.

Możliwa krótsza kwarantanna po przyjeździe do Wielkiej Brytanii

Od 15 grudnia osoby przyjeżdżające do Anglii będą mogły skrócić okres obowiązkowej kwarantanny o co najmniej połowę, wykonując płatny test na obecność koronawirusa – ogłosił we wtorek brytyjski minister transportu Grant Shapps.