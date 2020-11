Odsetek aborcji w USA spadł o jedną czwartą

Według najnowszych danych wskaźnik aborcji w USA spadł o 24 proc. od 2009 r.

Wskaźnik aborcji w 2018 r. wyniósł 11,3 aborcji na 1000 kobiet w wieku 15-44 lat, w porównaniu z 14,9 aborcji na 1000 kobiet w 2009 r.

Dane zebrane z 47 stanów, Dystryktu Kolumbia i Nowego Jorku odnotowały 619 591 aborcji w 2018 roku. Kobiety między 20 a 30 rokiem życia stanowią ponad połowę liczby wszystkich dokonujących aborcję (57,7 proc).

Podczas gdy całkowita liczba aborcji i wskaźnik aborcji wzrosły o 1 proc. w stosunku do 2017 r., to w odniesieniu do roku 2016 wskaźnik aborcji spadł o 2,5 proc.

Na każde 1000 żywych urodzeń w 2018 roku miało miejsce 189 aborcji.

