Praktyki religijne chronią w czasie pandemii

Badania instytutu Gallupa przeprowadzone w USA mówią, że zdrowie psychiczne osób uczęszczających regularnie do świątyń jest lepsze. W 2019 roku aż 42 procent ludzi chodzących raz w tygodniu do kościoła określiło swoje zdrowie psychiczne jako doskonałe. W 2020 roku było to już 46 procent.

Wśród osób, które chodziły na nabożeństwa raz w miesiącu, 35 procent zgłosiło doskonały stan psychiczny – to spadek o 12 procent względem poprzedniego roku. Gorszy stan psychiczny zadeklarowały osoby pojawiające się rzadko w kościele lub wcale – tutaj dobry stan wskazało 29 procent badanych (spadek o 13 procent).

Ogółem, spadł procent respondentów deklarujących doskonały stan zdrowia psychicznego z 43 do 34 procent. Doskonały lub dobry stan zdrowia stwierdziło 76 proc. (spadek o 9 procent), 18 procent określiło go jako zadowalający, a 5 jako zły.

Wśród ankietowanych doskonałe zdrowie psychiczne najczęściej deklarowali ludzie zarabiający powyżej 100 tysięcy dolarów rocznie, w przedziale wiekowym 50-64 lata, osoby w związkach małżeńskich i mężczyźni. Najgorszy stan psychiczny deklarowały osoby zarabiające mniej niż 40 tys. dolarów rocznie, w przedziale wiekowym 18-29, osoby stanu wolnego i kobiety.

Instytut Gallupa przeprowadza badanie dotyczące zdrowia psychicznego od 2001 roku. To najnowsze przeprowadzono w drugim tygodniu listopada.

