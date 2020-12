Biskupi dystansują się od akcji "Różaniec do granic czasu"

Publikujemy cały komunikat Rady Stałej KEP na temat kolejnej odsłony popularnej wśród polskich katolików inicjatywy "Różaniec do granic".

Rada Stała zwróciła uwagę na nieuzgodnione z Konferencją Episkopatu Polski działania Fundacji Solo Dios Basta i zaplanowaną na sylwestrową noc inicjatywę modlitewną pt. "Różaniec do granic czasu".

Akcja niepewna teologicznie

Rada Stała zauważyła, że Fundacja ponownie zaprasza do udziału w wydarzeniu, które pozbawione jest teologicznego i pastoralnego uporządkowania. „W ocenie teologów, niektóre wydarzenia, organizowane przez Fundację Solo Dios Basta, bazują m.in. na +magicznym+ traktowaniu praktyk religijnych, pobożności o wyłącznie pokutnym charakterze, błędnych interpretacjach słowa Bożego, apokaliptycznej wizji historii i świata, a także na wybranych prywatnych objawieniach” – czytamy w Komunikacie.

Brak współpracy z episkopatem

Członkowie Rady Stałej podkreślili, że akcja "Różaniec do granic czasu" nie respektuje zasady przyjętej przez KEP co do sposobu planowania i organizacji wydarzeń religijnych o charakterze ogólnopolskim: nie została przedstawiona w 2019 roku na forum KEP, ani to gremium jej nie zatwierdziło. "Konsekwencją takiego braku subordynacji jest fakt, że zarówno biskupi w diecezjach, jak i duszpasterze oraz wierni zaskakiwani są działaniami pozbawionymi jakiegokolwiek pastoralnego uporządkowania i hierarchicznego umocowania" – podaje Komunikat.

W związku z powyższym Rada Stała zaleciła zachowanie dystansu odnośnie do działań Fundacji Solo Dios Basta i równocześnie zachęciła duszpasterzy i wiernych świeckich do "modlitwy w ramach – organizowanego 31 grudnia w wielu parafiach naszej Ojczyzny – nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego na zakończenie Starego Roku”.

