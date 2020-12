Hiszpania: więcej rozwodów niż zawieranych małżeństw

Prof. Kucharczyk: Pandemia zamiast nawróceń przyniosła erupcję chrystofobii

Ta epidemia obnażyła sekularyzację umysłów wielu ludzi Kościoła. To, co działo się w Lombardii, na początku pandemii, gdy zamykano przed wiernymi kościoły, to, co dzieje się teraz w Niemczech, gdzie nie ma komunii świętej, dowodzi tej...