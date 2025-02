Nowy pomysł. Nawet 8 tys. złotych ekstra dla małżeństw

Petycja wpłynęła do Senatu już dawno, bo w styczniu 2023 roku. Teraz rozpatrzy ją senacka Komisja Petycji. Posiedzenie zaplanowano na środę na godz. 13. Zgodnie z propozycją, małżeństwa o 50-letnim stażu i dłuższym, otrzymywałyby nagrody za długie pożycie małżeńskie. Po 50. rocznicy ślubu, co kolejne 5 lat małżeństwa, byłyby wypłacane coraz wyższe nagrody (o 500 zł co 5 lat).

Dodatek finansowy stanowiłby uzupełnienie obecnie funkcjonujących rozwiązań. 50-lecie małżeństwa oznacza teraz, że małżonkowie mogą dostać symboliczny medal za "Długoletnie Pożycie Małżeńskie". Jest on nadawany przez Prezydenta RP. Zgodnie z petycją, oprócz medalu, małżonkowie z długim stażem otrzymywaliby też konkretne nagrody finansowe. Za ich wypłatę miałoby odpowiadać Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Do 8 tysięcy złotych nagrody

W projekcie zapisano następujące kwoty:

50 lat – 5000 zł

55 lat – 5500 zł

60 lat – 6000 zł

65 lat – 6500 zł

70 lat – 7000 zł

75 lat – 7500 zł

80 lat – 8000 zł

Świadczenie miałoby być przyznawane na wniosek małżonków oraz wymagałoby udokumentowania długości małżeństwa.

Według autorów projektu to inicjatywa szczególnie ważna w dobie kryzysu małżeństwa, gdy wyraźnie rośnie liczba rozwodów. "Jeszcze w 2024 roku kilku senatorów przygotowywało wstępny projekt ustawy w tej sprawie. Jednak od grudnia ubiegłego roku nie ma pisma resortu rodziny w tej sprawie i jak wynika z decyzji Komisji Petycji, dopóki ministerstwo nie prześle stanowiska, projekt nie będzie procedowany" – opisuje portal superbiz.pl.

GUS: Coraz mniej małżeństw

W 2024 roku zawarto w Polsce ok. 136 tys. związków małżeńskich, czyli o ok. 10 tys. mniej niż rok wcześniej – wynika ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. Wskazano, że liczba zawierania małżeństw w miastach i na wsi była podobna.

Według tych danych, w 2024 roku podobnie jak w 2023 roku, rozwiodło się ok. 57 tys. par małżeńskich. W miastach częstość rozwodów jest prawie trzykrotnie wyższa niż na wsi. Przed rozwodem małżonkowie przeżywają wspólnie średnio ponad 14 lat.

Dane GUS wskazują również, że od kilku lat sąd orzeka separację w stosunku do ok. 1 tys. małżeństw rocznie. GUS oszacował, że w 2024 roku orzeczonych separacji było ok. 0,5 tys.

Czytaj też:

Ta grupa emerytów dostanie co miesiąc prawie 350 zł. Sprawdź, czy do niej należyszCzytaj też:

Dodatki do emerytur. Jak można powiększyć emeryturę?