Hiszpania: Państwo Islamskie wezwało do ataków na kościoły

Organizacja terrorystyczna Państwa Islamskiego wezwała swoich zwolenników do przeprowadzania ataków na ośrodki religijne w Hiszpanii. Chodzi szczególnie o katedry. Opublikowano plakat, na którym widnieje zakapturzony mężczyzna ze sztyletem przed fasadą hiszpańskiej katedry. "Sam stwórz następne newsy i wyraź swój gniew na to, co dzieje się z muzułmanami. Podążajcie śladami waszych braci, którzy byli przed wami i siejcie strach w sercach niewierzących!" – napisano w języku angielskim.

Atak terrorystyczny na katedry w Hiszapnii?

Plakat został rozpowszechniony m.in. w mediach społecznościowych. W komunikacie nie ma informacji o tym, które katedry mają być celem ataku, to jednak na plakacie przedstawiono montaż z rozpoznawalną fasadą świątyni chrześcijańskiej w Hiszpanii. Władze Hiszpanii podjęły w tej sprawie działania. Na wydarzeniach religijnych oraz w ośrodkach kultu zwiększono liczbę policji. Nadzór został nasilony szczególnie w miastach o największym napływie turystów i dużym znaczeniu religijnym,tj. Madryt, Barcelona, Santiago de Compostela, Sewilla i Kordoba.

Próba zastraszania

Źródła zajmujące się zwalczaniem terroryzmu utrzymują, że zagrożenie należy traktować poważnie, biorąc po uwagę nasilone ataki religijne w całej Europie. Portal infocatolica.com przypomniał, że Państwo Islamskie prowadzi ogólnoświatową kampanię nękania symboli chrześcijańskich od 2016 roku. Zamiar atakowania świątyń, ogłoszony przez Dżihadystów, to próba szerzenia strachu i wywołania niestabilności społecznej.

Władze zaapelowały do obywateli o zachowanie spokoju. Jednocześnie poproszon o zachowanie czujności w przypadku podejrzanych zachowań. Siły bezpieczeństwa przypominają, że groźby, choć powtarzające się, nie zawsze przekładają się na natychmiastowe ataki.

Czytaj też:

Ścięto głowy 70 chrześcijanom. Atak terrorystów w Demokratycznej Republice KongaCzytaj też:

Kita: Polacy nie chcą islamskich imigrantów. Mają zdroworozsądkowe wyczucie