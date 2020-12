Kard. Muller: Żadna władza nie ma prawa, by zakazać kultu Bożego

W wywiadzie jakiego udzielił Radiu Maryja kard. Gerhard Muller z jednej strony ostrzega przed ideologiami, które niszczą Europę, a z drugiej wzywa katolików do zachowania rozsądku. Jako przykład ideologii podaje zasadniczą nierówność z jaką traktowana jest przemoc wobec katolików w porównaniu do innych grup społecznych.

Kardynał odniósł się także do reakcji poszczególnych państw na sytuację zagrożenia pandemicznego. "Zgodnie z nauką katolicką o państwie uznajemy autorytet prawowitego rządu i akceptujemy środki, które muszą być podjęte w celu ochrony przed takimi zagrożeniami, jak obecna epidemia. Żadna władza cywilna nie ma jednak prawa i władzy, by zakazać zgromadzeń wiernych w celu sprawowania kultu Bożego, przyjmowania łaski i pociechy Bożej w sakramentach oraz sprawowania Ofiary Eucharystycznej" –powiedział kardynał.

Muller zauważył, że część krajów w Europie i Ameryce stara się wykorzystać sytuację pandemii do pogłębienia procesów dechrystianizacyjnych i sekularyzacyjnych. Wezwał biskupów, by na wzór św. Ambrożego przeciwstawiali się władzom świeckim tam, gdzie przekraczają one swoje kompetencje. Warto przypomnieć, że już w kilku krajach sądy uznały, iż do przekroczenia takich kompetencji doszło i zostało naruszone prawo do wolności religijnej. Sprawy toczyły się inicjatywy biskupów lub innych instytucji religijnych.

Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary odniósł się także do pojawiających się w polskich mediach oskarżeń o zaniedbywanie spraw dotyczących nadużyć seksualnych. W Niemczech opublikowano raport dotyczący diecezji ratyzbońskiej, jednak zdaniem kardynała okresu, gdy był ordynariuszem dotyczy tylko jedna sprawa, która zakończył się usunięciem księdza ze stanu duchownego.

