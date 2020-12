Massachusetts: aborcja dla dziewczynek bez wiedzy rodziców

Ustawa rozszerzająca dostęp do aborcji w Massachusetts stanie się prawem pomimo weta ze strony gubernatora Charliego Bakera po decyzjach obu izb stanowej legislatury.

Senatorowie stanu zagłosowali we wtorek 32 do 8, a Izba niższa 107 do 46.

Ustawodawstwo wprowadzi prawo do aborcji w prawie stanowym, obniży dozwolony wiek dokonania aborcji bez informowania rodziców do 16 lat i zezwoli na aborcje po 24 tygodnia ciąży w przypadkach "śmiertelnych anomalii płodu".

Aktywiści antyaborcyjni potępili to posunięcie, mówiąc, że prawodawcy "zignorowali zdroworozsądkowe veto gubernatora”.

