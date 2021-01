Biskup Plymouth wyraził sprzeciw wobec eutanazji Polaka

"Modlę się z pacjentem, jego żoną i rodziną oraz za wszystkimi osobami zaangażowanymi w jego opiekę. Decyzja sądu zezwalająca na odstawienie nawodnienia i odżywiania jest bardzo niepokojąca. Uważa się, że leży to w najlepszym interesie pacjenta. Tymczasem zapewnianie pożywienia i wody bardzo chorym pacjentom – nawet w sposób sztuczny – jest podstawowym poziomem opieki. Jest to opieka, którą powinniśmy starać się udzielać, kiedy tylko jest to możliwe" – powiedział biskup Plymouth.

Centrum Bioetyki Anscombe zgodziło się z tym poglądem. Według prof. Jonesa podawanie pokarmu i napoju nie może być traktowane w kategoriach uporczywej terapii. Dodał: "Z katolickiego punktu widzenia zapewnienie jedzenia i picia tym, którzy są głodni i spragnieni, jest cielesnym dziełem miłosierdzia. Pacjenci nie powinni być porzucani na śmierć z powodu braku pożywienia lub nawodnienia”.

Polak już po raz czwarty został odłączony od pożywienia podawanego, w formie kroplówki. Na dziś wydaje się, że zwyczajne metody odwołania tej sytuacji zostały wyczerpane. W sprawę angażuje się Prezydent Andrzej Duda, MSZ i liczne organizacje w Rzeczpospolitej jaki Zjednoczonym Królestwie.

