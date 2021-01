W Turcji zburzono kilkusetletni kościół

Przed 1915 r. w zachodniej prowincji Turcji Kütahya mieszkało około 4 tys. Ormian. Pod ich opieką istniały trzy ormiańskie kościoły i trzy ormiańskie szkoły.

Dwa kościoły (Surp Asdvadzin i Surp Toros) były ormiańskimi świątyniami prawosławnymi, a jeden był ormiańsko-katolicki (Surp Asdvadzin).

Według spisu ludności z 1931 r. w czasach republikańskich pozostało lokalnie tylko 65 Ormian i jeden ormiański kościół otwarty do kultu. Liczba ta spadła dalej w związku z migracją do Stambułu i za granicę do 1970 r. Wówczas w prowincji nie było już kościołów ormiańskich.

Uważa się, że kościół Surp Toros został zbudowany za czasów sułtana Abdula Aziza. Chociaż kościół został spalony podczas powstania w 1603 roku, po krótkim czasie został odbudowany.

Kościół znajdował się pod opieką konserwatorską.

Czytaj też:

Arcybiskup San Francisco: Katolicy muszą odkryć godność przyjmowania KomuniiCzytaj też:

Znany jezuita wystąpił w filmie o "gejowskim Jezusie"