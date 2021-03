Biały Dom reaguje na stanowisko Kościoła w sprawie związków homoseksualnych

W poniedziałek Kongregacja Nauki Wiary w Watykanie opublikowała odpowiedź na pytanie o to czy Kościół ma moc by błogosławić związki osób tej samej płci. Odpowiedz ta, co nie jest zaskakujące, miała charakter negatywny. Kościół nie ma władzy, aby błogosławić związki osób tej samej płci, ani jakiekolwiek związki "obejmujące czynności seksualne poza małżeństwem".

Na pytanie reportera czy prezydent odpowiedział na oświadczenie Watykanu, rzecznik prasowy Białego Domu Jen Psaki powiedziała, że "osobista odpowiedz" nie została udzielona. Psaki potwierdziła, że nie ma zmian w wieloletnim poparciu prezydenta dla związków osób tej samej płci.

"Nie sądzę, żeby [prezydent] miał osobistą odpowiedź dla Watykanu, nie. Jak wiecie, nad jest wierzący i jednocześnie wspiera związki osób tej samej płci. Od dawna zajmuje to stanowisko" – powiedziała Psaki.

Prezydent Biden jest drugim katolickim prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych. Wielokrotnie publicznie deklarował swoją katolicką wiarę, a Psaki nazwała go "pobożnym katolikiem".

Biden raz w przeszłości sprzeciwił się przedefiniowywaniu małżeństwa, głosując za federalną ustawą o obronie małżeństwa w 1996 r., która określała małżeństwo, jako związek między jednym mężczyzną i jedną kobietą. Według agencji Reuters, jako kandydat na wiceprezydenta podczas kampanii w 2008 roku, Biden wyraził swój sprzeciw wobec "ponownego zdefiniowania ze strony cywilnej tego, czym jest małżeństwo".

W maju 2012 roku Biden wyraził swoje poparcie dla redefinicji małżeństwa na kilka dni przed tym, jak poparł je prezydent Obama.

W 2016 roku Biden przewodził ceremonii zaślubin osób tej samej płci, co wywołało negatywną reakcję kilku czołowych biskupów USA.

