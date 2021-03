Ukazała się niezwykła książka z udziałem Papieża

Watykańska Dykasteria ds. Komunikacji wydała książkę upamiętniającą pierwszą rocznicę błogosławieństwa Papieża Franciszka "Urbi et Orbi", po tym jak pandemia koronawirusa ogarnęła świat.

Papież Franciszek przewodniczył wtedy 27 marca 2020 uroczystej modlitwie i adoracji eucharystycznej, a potem udzielił błogosławieństwa wobec pustego, smaganego deszczem Placu Świętego Piotra.

Podczas, gdy szpitale walczyły o opiekę nad ogromną falą pacjentów zarażonych COVID-19, Papież w swoich rozważaniach mówił o wierze i zaufaniu do Boga, zastanawiając się nad doświadczeniem Apostołów, których łódź została zaatakowana przez gwałtowną burzę.

"Mamy kotwicę: przez Jego krzyż zostaliśmy zbawieni. Mamy ster: Jego krzyżem zostaliśmy odkupieni. Mamy nadzieję: przez Jego krzyż zostaliśmy uzdrowieni i objęci, aby nic i nikt nie mógł nas oddzielić od Jego odkupieńczej miłości" – mówił wtedy Franciszek podczas uroczystości znanej jako Statio Orbis.

Nowa książka "Dlaczego się boisz? Nie masz wiary?" – została wydana w kilku językach przy współpracy Wydawnictwa Watykańskiego i francuskiego wydawcy Bayard.

Co zawiera nowa książką z udziałem Papieża?

W oświadczeniu prasowym Dykasterii ds. Komunikacji wyjaśniono, że książka zawiera teksty i zdjęcia związane z zeszłorocznym błogosławieństwem.

Napisano w niej, że błogosławieństwu towarzyszył krótki, ale intensywny dialog z papieżem Franciszkiem, który po roku od Statio Orbis wspomina: "Byłem w kontakcie z ludem. W tym momencie nie byłem sam…"

Na pytanie, co dało mu siłę i nadzieję w tej intensywnej i dramatycznej chwili, Papież Franciszek odpowiada: "Całowanie stóp ukrzyżowanego Jezusa zawsze daje nadzieję. Wie, co to znaczy chodzić i rozumie kwarantannę, ponieważ włożyli mu dwa gwoździe [w stopy], aby go unieruchomić. Stopy Jezusa są kompasem w życiu ludzi".