Sakrament pokuty tylko dla zaszczepionych. Parafia reaguje

Po tym, jak sprawą zainteresowali się dziennikarze LifeSiteNews i zwrócili się do proboszcza i miejscowego biskupa o komentarz, parafia nagle zmieniła decyzję i teraz zezwala na spowiedź wszystkich, którzy o nią poproszą.

Kościół Przenajdroższej Krwi w Monmouth Beach w stanie New Jersey, gdzie ksiądz Michael Sullivan jest proboszczem, pierwotnie poinformował na swojej stronie internetowej w ostatnich dniach, że spowiedzi są "teraz dostępne dla osób zaszczepionych" po tym jak złagodzono ograniczenia związane z COVID.

"Tylko osoby zaszczepione mogą przystąpić do Sakramentu Pokuty, aby chronić siebie, a co ważniejsze, aby chronić innych na wypadek, gdyby ktoś przechodził chorobę bezobjawowo, ale zaraźliwie” – pierwotnie podawano na stronie internetowej.

LifeSiteNews skontaktowało się z biskupem Davidem O'Connelem z diecezji Trenton w New Jersey, gdzie znajduje się parafia Najdroższej Krwi, z prośbą o komentarz na temat działań ojca Sullivana, który uczynił szczepionkę warunkiem wstępnym przyjęcia sakramentu. W ciągu dwóch godzin rzeczniczka diecezji Rayanne Bennett odpowiedziała następującym oświadczeniem: "Pytanie dotyczące spowiedzi w parafii Krwi Chrystusa zostało przedstawione diecezji dziś rano, 29 marca i zostało natychmiast rozpatrzone przez Wikariusza Generalnego”.

"Wikariusz generalny niezwłocznie poinformował proboszcza, że nie może stawiać tego warunku chcącym przyjąć sakrament pokuty. Nikt nie jest zobowiązany do przyjęcia szczepionki COVID. Proboszcz odpowiedział, że zastosuje się do decyzji, a strona internetowa parafii zostanie zaktualizowana. Wszyscy księża diecezji zostali poinformowani za pośrednictwem 'Diecezjalnych dyrektyw dotyczących pandemii' we wrześniu 2020 r., że 'jak miało to miejsce podczas całej pandemii, spowiedź jest nadal dostępna w razie potrzeby' – dodała rzeczniczka.

