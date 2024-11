"Największy ciężar winy". Demokraci wskazują, przez kogo przegrała Harris

Polityczni sojusznicy Kamali Harris uważają, że to obecny prezydent Joe Biden ponosi winę za jej miażdżącą porażkę w wyborach w USA. Jak pisze Associated Press, część zwolenników Harris wyraża rozczarowanie decyzją Bidena o przystąpieniu do kampanii wyborczej – pomimo utrzymujących się od dawna obaw wyborców co do jego wieku. Ponadto, ich zdaniem, wysoka inflacja wywołana pandemią COVID-19, a także problemy na granicy amerykańsko-meksykańskiej, praktycznie przypieczętowały utratę Białego Domu przez Demokratów.

Biden winny porażki?

Trzej doradcy kampanii Harris wyrazili głębokie rozczarowanie Bidenem, oskarżając go o zbyt długie prowadzenie kampanii i nie przyznanie się wcześniej, że nie sprostał temu zadaniu.

– Największy ciężar tej winy spoczywa na prezydencie Bideien. Gdyby podał się do dymisji w styczniu zamiast w lipcu, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu – powiedział Andrew Young, który ubiegał o nominację prezydencką z ramienia Demokratów w 2020 roku i startował przeciwko Bidenowi.

Young argumentował także, że przywódcy Partii Demokratycznej również część winy. Wskazał, że nie odważyli się wywrzeć mocnego nacisku na Bidena, aby ten zrezygnował. Z nielicznymi wyjątkami Demokraci unikają publicznego mówienia o wieku obecnego prezydenta.

Harris udało się wzbudzić w elektoracie partii znacznie większy entuzjazm niż Biden. Problem polegał na tym, że nie potrafiła określić, czym jej administracja będzie się różnić od obecnej.

Jednocześnie stratedzy doradzający kandydatce Demokratów stwierdzili, że napięty harmonogram kampanii jeszcze bardziej utrudnił jej odróżnienie się od prezydenta. Twierdzą, że gdyby Biden zrezygnował na początku roku, Demokraci mieliby mnóstwo czasu na zorganizowanie prawyborów i zmusiliby Harris lub innego potencjalnego kandydata do zbudowania bardziej wyrazistego wizerunku.

