Papież modli się za indonezyjskich katolików

Przemawiając przed odmówieniem modlitwy Anioł Pański 28 marca, papież odniósł się do staku, który miał miejsce w niedzielę około godziny 10:30 czasu lokalnego przed katedrą Najświętszego Serca Jezusowego w Makassar, stolicy prowincji South Sulawesi.

Raporty mówią, że najmniej 10 wiernych zostało rannych w wyniku wybuchu.

"Módlmy się za wszystkie ofiary przemocy, zwłaszcza te z dzisiejszego porannego ataku w Indonezji, przed katedrą w Makassar" – powiedział Papież.

Papież wygłosił tę uwagę na koniec swoich rozważań na Anioł Pański po zakończeniu Mszy Świętej w Niedzielę Palmową w Bazylice św. Piotra.

Zastanawiając się nad początkiem Wielkiego Tygodnia, powiedział: "Po raz drugi przeżyjemy go w kontekście pandemii. W zeszłym roku byliśmy bardziej zdenerwowani; w tym roku jest to dla nas bardziej trudne. A kryzys gospodarczy stał się ciężki".

"Co robi Bóg w tej sytuacji historycznej i społecznej? Bierze krzyż. Jezus bierze krzyż, czyli bierze na siebie zło, jakie ta sytuacja niesie, zło fizyczne i psychiczne – a przede wszystkim zło duchowe – ponieważ Zły wykorzystuje kryzys do szerzenia nieufności, desperacji i niezgody" – powiedział Papież.

"A my? Co powinniśmy zrobić? Tą, która nam ukazuje co robić, jest Dziewica Maryja, Matka Jezusa, która jest także Jego pierwszą uczennicą. Poszła za swoim Synem. Wzięła na siebie własną część cierpienia, ciemności, zamętu i szła drogą podtrzymując w swoim sercu zapaloną lampę wiary. Dzięki łasce Bożej my także możemy odbyć tę podróż" – powiedział Ojciec Święty.

"I na codziennej drodze krzyżowej spotykamy twarze tak wielu braci i sióstr znajdujących się w trudnej sytuacji: nie przechodźmy obok, pozwólmy, aby nasze serca poruszały się ze współczuciem i zbliżmy się. Kiedy to się stanie, jak Cyreńczyk, możemy pomyśleć: 'Dlaczego ja?'. Ale wtedy odkryjemy dar, który dotknął nas bez naszej zasługi" – kontynuował Franciszek.

"Niech pomaga nam Madonna, która zawsze nas poprzedza na drodze wiary" – podsumował Papież.

