Papież nie skoryguje jawnych herezji biskupa Georga Bätzinga

National Catholic Register, konserwatywny portal zajmujący się sprawami Kościoła poinformował, że Papież Franciszek odrzucił prośbę dwóch najwyższych kardynałów, aby Watykan poprawił rażąco heterodoksyjne oświadczenie biskupa Georga Bätzinga, wzywające do zmian w nauczaniu moralnym i dyscyplinarnym Kościoła.

W "przeważnie przeoczonym wywiadzie" dla niemieckiego pisma "Herder Korrespondenz", opublikowanej zaraz po Nowego Roku i zatytułowanej "Chcę zmiany", biskup Georg Bätzing, przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, "bezpośrednio zakwestionował" kilka podstawowych nauk Kościoła "dotyczących ordynacji kobiet do kapłaństwa, błogosławieństwa związków osób tej samej płci, celibatu kapłańskiego i Komunii Świętej dla protestantów".

Jak pisze NCR "Święta Marta powiedziała 'Nie' prośbie, by bp Bätzing przybycie do Rzymu w celu skorygowania swoich tez". Prośbę tę wyraził jezuita kardynał Luis Ladaria, prefekta Kongregacji Nauki Wiary i kardynał Kurta Kocha, Szwajcar, który jest przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. "Święta Marta" to nazwa domu w Watykanie, w którym rezyduje Papież.

Do momentu publikacji artykułu NCR nie otrzymało odpowiedzi ani od kardynałów, ani od Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, które potwierdzałyby zarzuty.

W rzeczonym wywiadzie bp Bätzing wezwał do odejścia Kościoła od kilku jego odwiecznych nauk i powtórzył tezy Konferencji Episkopatu Niemiec, wyrażone zwłaszcza w programie "Drogi synodalnej", która proponuje heterodoksyjne rozwiązania w sprawach dotyczących do moralności seksualnej, celibatu kapłańskiego i roli kobiet w Kościele.

