Papież i przewodniczący PE. Brak reakcji na aborcyjną rezolucję?

Portal Vatican News informuje o prywatnej audiencji, jakiej papież Franciszek udzielił przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego, Davidowi Sassoliemu, w dwa dni po tym, jak europarlamentarzyści przegłosowali przyjęcie skandalicznej rezolucji uznającej aborcję za „prawo człowieka”.

„Obrona osoby ludzkiej jest miarą wszystkiego”

„Obrona osoby ludzkiej jest miarą wszystkiego” – powiedział papież, wspierając unijnego urzędnika w jego deklaracjach na temat obrony godności człowieka przez organy Unii Europejskiej. W rozmowie z Radiem Watykańskim Sassoli przyznał, że Franciszek „podziela jego opinie w kwestii migrantów” oraz wyraził swą frustrację, gdyż „od dawna bezskutecznie zabiega, by Europa zaświadczyła o swym człowieczeństwie”.

Oficjalne watykańskie medium internetowe, relacjonując rozmowę o wspólnych troskach migracyjne obu przywódców, nie wspomina nic o ewentualnej interwencji papieża w sprawie rezolucji autorstwa chorwackiego socjaldemokraty, zwanej raportem Maticia. Dokument ten nie tylko uznaje aborcję za „prawo człowieka”, ale sugeruje państwom członkowskim propagowanie zabijania nienarodzonych aż do negacji klauzuli sumienia, czyli prawa lekarza do odmówienia wykonania aborcji w zgodzie z własnymi przekonaniami moralnymi i religijnymi.

Aborcyjna rezolucja? „Trzeba to odłożyć na bok”

O kontrowersje wokół tej sprawy David Sassoli został jednak zapytany przez dziennikarkę Radia Watykańskiego. „Ta rezolucja nie jest jednak wiążąca, ponieważ nie jest aktem prawodawczym, lecz rekomendacją, aby wszystkie państwa miały w jakiś sposób analogiczne legislacje. Analogiczne w stosunku do czego? Na przykład do prawa włoskiego, które daje kobiecie możliwość wyboru i bezpieczeństwa”.

- Myślę, że to jest prawdziwy temat tej rekomendacji. Myślę, że zostało to potraktowane w sposób instrumentalny. Trzeba to odłożyć na bok. Widzimy, że wiele krajów podchodzi do tego w różny sposób, ale wierzę, że niektóre doświadczenia, takie jak włoskie, mogą być użyteczne również dla nich – sugerował przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

