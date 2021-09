Amerykańscy biskupi chwalą teksańskie prawo. "Świętujemy każde uratowane życie"

16 hierarchów z teksańskiej konferencji biskupów wydało oświadczenie aprobujące ustawę Heartbeat Act, chroniącą życie nienarodzone od momentu, gdy badania wykazują bicie serca dziecka. Jednocześnie biskupi sprzeciwili się działaniom zwolenników aborcji, którzy ich zdaniem podejmują walkę, by „odczłowieczyć” nienarodzone dzieci, czyli uznać zabójstwo aborcyjne za zabieg „przerwania ciąży” w zupełnym oderwaniu od faktu odebrania życia odrębnej istocie ludzkiej.

Aborcja to nie opieka zdrowotna...

„Aborcja to nie opieka zdrowotna. Aborcja to nie wolność. Aborcja nie pomaga kobietom. Aborcja nigdy nie jest odpowiedzią. Jest to zawsze brutalne odbieranie niewinnego ludzkiego życia” – przekonują purpuraci. „Nie możemy odwrócić się i powiedzieć, że skoro zabójstwo innej osoby ma miejsce w ciele kobiety, to my jako społeczeństwo nie powinniśmy się tym przejmować, tak samo jak wtedy, gdy ktoś ginie w zaciszu domu lub w miejscu publicznym” – dodają.

Autorzy oświadczenia przypominają przy tej okazji, że postulaty pro-life Kościoła i działaczy świeckich nie kończą się na publicznym wygłaszaniu haseł, lecz „setki milionów dolarów” z prywatnych kieszeni zostały już zainwestowane w programy pomocy kobietom przeżywającym kryzys ciąży, jak również we wsparcie rodzicielstwa i w świadczenie usług adopcyjnych. „Ciężarne mamy w potrzebie i wychowujące dzieci są w naszych parafiach i sąsiedztwach” – piszą biskupi Teksasu.

Punkt zwrotny w walce o życie

Podobne dokument podpisali dwaj biskupi z sąsiedniej Oklahomy. „Decyzja Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w tym tygodniu, aby zezwolić na utrzymanie w mocy zakaz aborcji po wykryciu bicia serca w Teksasie, stanowi krytyczny punkt zwrotny w naszej trwającej dziesięciolecia walce o obronę życia nienarodzonego” – oceniają abp Paul Coakley z Oklahoma City i bp David Konderla z Tulsy we wspólnym oświadczeniu.

„Nie trzeba być katolikiem, aby wierzyć, że aborcja jest obrazą ludzkiej godności i odbieraniem niewinnego życia” – czytamy. „Jesteśmy przeciwni aborcji nie tylko dlatego, że Kościół każe nam się jej sprzeciwiać (jest to kwestia wiary), ale dlatego, że jest ona moralnie odrażająca i niespójna z szacunkiem dla ludzkiego życia” – podkreślają hierarchowie z Oklahomy.

Czytaj też:

Teksas: Świątynia Satanistyczna znów walczy o wolność "sakramentu aborcji"Czytaj też:

Abp Cordileone o ekskomunice dla aborcjonistów. "Jak niegdyś rasiści"Czytaj też:

Uber za aborcją. Firma dołącza do atakujących Teksas