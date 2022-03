Watykan szykuje nowy atak na Mszę Wszech Czasów. Chodzi o seminaria

Za operację zdławienia tradycyjnych sakramentów katolickich odpowiada z ramienia papieża Franciszka prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, abp Arthur Roche, którego abp Carlo Maria Viganò określił „zaciętym wrogiem” Mszy Świętej Wszech Czasów.

Papież Franciszek i abp Roche zaniepokojeni zainteresowaniem Tradycją

Po wydaniu dokumentu Responsa ad dubia, będącego swoistą „instrukcją” do papieskiego motu proprio Traditionis custodes, abp Roche przystąpił do ofensywy na seminaria duchowne, której celem jest odwodzenie adeptów do stanu kapłańskiego od przywiązania do tradycyjnych sakramentów sprzed „reformy” Pawła VI.

W rozmowie z brytyjskim „The Tablet” hierarcha wyznał, że jest zaniepokojony zainteresowaniem, jakie seminarzyści okazują liturgii „przedsoborowej”. Jak stwierdził, obawy te podziela również papież Franciszek. W związku z tym watykański urzędnik zapowiedział wydanie kolejnego dokumentu, którego celem będzie uderzenie w resztki Tradycji apostolskiej w Kościele „posoborowym”.

Nowy dokument pomoże seminarzystom odkryć „bogactwo reformy liturgicznej”

Dokument ten, jak za zdradza Roche, będzie skierowany do seminarzystów, którzy za jego sprawą będą mieli uświadomić sobie „bogactwo reformy liturgicznej”, którą rzekomo postulował Sobór Watykański II. Taki ruch spowodowany jest faktem, że część adeptów do kapłaństwa już na etapie formacji seminaryjnej uczy się tradycyjnej Mszy Świętej i chce ją odprawiać zaraz po wyjściu z seminarium, jak ubolewa prefekt Kongregacji Kultu Bożego.

