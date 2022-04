Caritas i Polski Holding Hotelowy zaproszą uchodźców na śniadania wielkanocne

Caritas Polska i Polski Holding Hotelowy (PHH) zorganizują śniadania wielkanocne dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Na 24 kwietnia przyda święto Zmartwychwstania Pańskiego w obrządkach wschodnich i wtedy państwowa grupa hotelowa udostępni uchodźcom ponad 50 obiektów.

- Zbliżające się Święta Wielkanocne nie będą tak samo radosnymi świętami jak zwykle – jesteśmy dziś raczej zasmuceni tym, co się u naszych wschodnich sąsiadów. Tydzień po świętach obchodzonych przez katolików rzymskich przypadną święta dla wiernych Kościołów wschodnich. Ci ludzie znaleźli się w Polsce sami. W momencie, gdy powinni się radować, będą smutni. W większości są to matki z dziećmi, gdyż ojcowie i mężowie walczą na wojnie. Oni nie wiedzą, kiedy się z nimi spotkają i czy w ogóle ich jeszcze zobaczą. Dlatego postanowiliśmy jeszcze raz pokazać naszym braciom z Ukrainy, że jesteśmy z nimi i przeznaczyć dla nich miejsca w naszych hotelach, przy stole, czyli zorganizować Wielkanoc prawosławną, bo większość Ukraińców to prawosławni i grekokatolicy. Dzięki temu możemy ich wspierać – mówi prezes PHH Gheorghe Marian Cristescu.

„To jest wartość dodana, której potrzebujemy, patrząc na tragedię tej wojny”

Państwowa sieć hoteli może udostępnić 7500 miejsc dla uchodźców, dlatego prowadzone są rozmowy również z właścicielami obiektów prywatnych, aby przyłączyli się do akcji. Zaproszenia dla osób chcących skorzystać z tej możliwości będą koordynowały diecezjalne oddziały Caritas Polska.

- W najważniejszym dniu dla nas wszystkich, jakim jest dzień Paschy, dla katolików rzymskich w tym roku 17 kwietnia, a dla chrześcijan na wschodzie – 24 kwietnia, możemy podkreślić to święto, żeby być razem. To jest wartość dodana, której potrzebujemy, patrząc na tragedię tej wojny. Aby nie popaść w nieszczęście nienawiści, odwetu i zła, potrzeba nam mocy Chrystusa zmartwychwstałego. To jest przesłanie tej inicjatywy – komentuje ks. Zbigniew Zembrzuski, dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

