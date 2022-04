Szwajcaria: Msza zakłócona przez manifestację wegan. Ksiądz po stronie awanturników

W jednym z kościołów w szwajcarskim Zurychu doszło do niecodziennego zdarzenia, gdy podczas trwającej Mszy Świętej do świątyni wtargnęła grupa wykrzykująca postulaty ideologii wegańskiej. Uczestnicy happeningu dali do zrozumienia, że protestują przeciwko zwyczajom związanym ze świętami Zmartwychwstania Pańskiego.

Aktywiści oznajmili uczestnikom nabożeństwa, że nie podoba im się fakt, iż szwajcarscy katolicy spożywają na Wielkanoc jagnięcinę i jajka, czego zakazuje wyznawany przez nich światopogląd. Grupa stanęła pod ołtarzem, gdzie dwoje z nich, ubranych w stroje ślubne, zaprezentowało modele martwych zwierząt. Za nimi ustawili się pozostali, trzymając w rękach transparenty z treściami skierowanymi przeciwko zabijaniu jagniąt i napiętnującymi zadawanie „cierpienia” kurom poprzez podbieranie im jajek.

„Jeden z największych problemów współczesności”

Do sprawy odniósł się oficjalny portal episkopatu Szwajcarii na łamach którego wypowiedział się niejaki ks. dr Rainer Hagencord, pełniący funkcję kierownika... Instytutu Zoologii Teologicznej w Münster. Duchowny udzielił wywiadu, w którym nie tylko nie wyraził krytyki wobec sprofanowania Najświętszej Ofiary przez eksces wegańskich aktywistów, ale wyraził słowa pochwały dla ich działania.

- Uważam, że to wspaniała akcja. Tutaj objawia się profetyczna siła chrześcijaństwa. Rzuca się wyzwanie mieszczańskiej wygodzie. Potrzebujemy wezwania do przebudzenia – powiedział.

Ks. Hagencord wprost wskazał, że zorganizowanie tego typu wydarzenia właśnie podczas Mszy Świętej jest jego zdaniem właściwym działaniem. „Zakłócenia powinny mieć miejsce na Mszy świętej. Liturgia nie jest martwym rytuałem, ale czymś żywym. Nie możemy ignorować jednego z największych problemów współczesności, a jest nim przemoc wobec zwierząt” – przekonywał.

