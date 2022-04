Papież Franciszek do jezuitów: Niedbanie o klimat jest formą pogaństwa

W czwartek w jezuickim czasopiśmie „La Civilta Cattolica” ukazała się relacja ze spotkania Franciszka ze współbraćmi jezuitami podczas niedawnej podróży na Maltę. Papież podzielił się m. in. swoją koncepcją ochrony klimatu jako formy... „ewangelizacji”.

Papież Franciszek: Ekologia to ewangelizacja

- Niedbanie o klimat jest grzechem przeciwko darowi Bożemu, jakim jest stworzenie. Moim zdaniem jest to forma pogaństwa: jest to używanie tego, co Pan dał nam dla swojej chwały i uwielbienia, jak gdyby były bożkami – mówił.

„Myślę, że nie dbanie o stworzenie jest jak ubóstwianie go, redukowanie go do bożka, odrywanie go od daru tworzenia” – dodał papież, stwierdzając, że „w tym sensie troska o dom wspólnoty jest już ewangelizacją”. Franciszek ocenił, że najpóźniej za 30 lat nastąpi katastrofa klimatyczna, a „jeśli sprawy potoczą się tak, jak są teraz, nasze dzieci nie będą już w stanie żyć na naszej planecie”.

„Nie ma odwrotu od synodalności”

Jak relacjonuje jezuicki magazyn, papież odniósł się także do promowanej przez siebie „synodalności”, który stanowi jego zdaniem przyszłość Kościoła. Franciszek pochwalił Pawła VI, który – jak wskazał – „ponownie wznowił dyskurs synodalny, który został utracony”, dzięki czemu Kościół „posunął się naprzód w zrozumieniu, w zrozumieniu, czym jest Synod”. „Dzisiaj posunęliśmy się do przodu i nie ma odwrotu” – dodał.

„Wydawało mi się jasne, że chcieliśmy zastanowić się nad teologią synodalności, aby zrobić decydujący krok w kierunku Kościoła synodalnego” – powiedział.

