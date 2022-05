Tennessee ogranicza aborcję i wprowadza sporty jednopłciowe na uczelniach wyższych

W czwartek gubernator stanu Tennessee Bill Lee podpisał ustawę, która zakazuje dystrybucji pigułek aborcyjnych pocztą. Dokument zezwala podawać tego typu środki tylko niektórym wykwalifikowanym specjalistom. Według przepisów lekarz musi osobiście zbadać pacjentkę przed przepisaniem leku, a także umówić ją na wizytę kontrolną w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie.

Tabletek poronnych nie mogą od teraz wydawać farmaceuci oraz pracownicy medyczni, niebędący lekarzami. Niezastosowanie się do przepisów grozi oskarżeniem o przestępstwo i karą grzywny do 50 tys. dolarów. Nowe prawo to sprzeciw wobec wydanego w ubiegłym roku przez administrację Joe Bidena zezwolenia na rozprowadzanie pigułek poronnych pocztą. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku.

Poprzednia wersja ustawy zakazywała rozprowadzania leków aborcyjnych w szkołach, nakładała obowiązek informowania kobiet o metodzie odwrócenia działania pigułek aborcyjnych, a także przewidywała kary do 20 lat więzienia za naruszenie przepisów.

Tennessee jest jednym z 13 stanów, w których obowiązują przepisy "spustowe". Oznacza to, że kryminalizują one praktycznie wszystkie aborcje, w przypadku jeśli Sąd Najwyższy unieważni Roe v. Wade.

Zakaz konkurencji transpłciowych mężczyzn z kobietami

Gubernator Bill Lee podpisał także drugą ustawę. Nowe prawo zakazuje transpłciowym mężczyznom konkurowania z kobietami w sporcie w publicznych i niektórych prywatnych uczelniach wyższych. Przepisy wskazują, że placówki muszą "polegać na płci wymienionej w oryginalnym akcie urodzenia studenta wystawionym w momencie urodzenia lub w jego pobliżu".

W ubiegłym roku podobne przepisy uchwalono dla szkół gimnazjalnych i licealnych.

Czytaj też:

Joe Biden: Mamy "prawo" do aborcji, ponieważ... jesteśmy "dziećmi Bożymi"Czytaj też:

Aborcjoniści "rozpętują piekło" w USA. W ruch poszły koktajle Mołotowa