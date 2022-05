Kard. Joseph Zen z Hongkongu aresztowany. Wspierał ruch demokratyczny

Jak podały lokalne media, 90-letni konserwatywny kardynał Joseph Zen, były biskup Hongkongu, został zatrzymany przez służby i trafił do aresztu. Powodem zatrzymania, jak wskazują źródła, jest jego poparcie dla ruchu obywatelskiego przeciwnego dominacji Chińskiej Partii Komunistycznej w Hongkongu.

Kard. Zen aresztowany za wspieranie funduszu pomocy represjonowanym

Bezpośrednim pretekstem do podjęcia działań przez służby było figurowanie przez kard. Zena w gronie powierników Funduszu Pomocy Humanitarnej 612, który pomagał uczestnikom prodemokratycznych protestów w ponoszeniu kosztów prawnych w przypadku represji ze strony władz.

Kardynał wraz z innymi powiernikami został aresztowany w środę wieczorem. Doszło do tego po tym jak w ubiegłym roku władze rozwiązały fundusz. Razem z kard. Zenem w areszcie przebywają kanadyjsko-hongkońska gwiazda pop Denise Ho, naukowiec Hui Po Keung oraz byli prawodawcy opozycji Margaret Ng i Cyd Ho. Oficjalnym powodem ich represjonowania jest ich rzekoma „zmowa z siłami zagranicznymi”.

Hong Kong Watch: Potępiamy aresztowania

Akcję hongkońskich służb skrytykował działacz na rzecz praw człowieka i założyciel organizacji Hong Kong Watch, Benedict Rogers. „Potępiamy aresztowania tych działaczy, których rzekome «przestępstwo» polegało na finansowaniu pomocy prawnej dla protestujących na rzecz demokracji w 2019 roku” – powiedział.

- Dzisiejsze aresztowania sygnalizują ponad wszelką wątpliwość, że Pekin zamierza zintensyfikować represje wobec podstawowych praw i wolności w Hongkongu. Wzywamy społeczność międzynarodową do rzucenia światła na tę brutalną rozprawę i wzywamy do natychmiastowego uwolnienia tych aktywistów.

Ostatni wpis na blogu kard. Zena

W swoim ostatnim wpisie na blogu przed aresztowaniem kard. Joseph Zen zacytował fragment listu św. Pawła do Rzymian (8, 34): „Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej – zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.

Kard. Zen, oprócz poparcia dla suwerenności Hongkongu, krytycznie wyrażał się o tajnym porozumieniu Watykanu z Chinami, poprzez które jego zdaniem papież Franciszek „legitymizuje schizmatycki kościół w Chinach”.

