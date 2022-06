Filipiny: Kościół utworzył ruch monitorujący działania rządu

Caritas, jako społeczne ramię Kościoła, będzie kierował inicjatywą o nazwie Simbayanihan – poinformowała 17 czerwca niemiecka agencja katolicka KNA, cytując azjatycką UCAN. Szef krajowej Caritas bp Colin Bagaforo powiedział, że Simbayanihan będzie koncentrować się na monitorowaniu przejrzystości działań rządu.

– Po wyborach należy zapewnić, żeby wybrani politycy wypełnili to, co obiecali narodowi jako kandydaci – stwierdził bp Bagaforo. Filipiny uchodzą za jeden z najbardziej skorumpowanych krajów Azji. W indeksie korupcji za 2021 rok sporządzonym przez Transparency International spadł o dwa miejsca i na liście 180 ocenianych krajów zajmuje 117 miejsce.

Największa na świecie grabież państwa

Rodzina prezydenta-elekta Ferdinanda Marcosa juniora jest podejrzana o splądrowanie skarbu państwa na kwotę do 10 mld dolarów amerykańskich w czasie dyktatury jego ojca, Ferdinanda Marcosa seniora w latach 1972-1986 i wywiezienie tych pieniędzy za granicę. Do niedawna Księga Rekordów Guinnessa określała to wydarzenie jako największą na świecie grabież państwa. Jednak na kilka miesięcy przed wyborem jego syna, Ferdinanda Marcosa juniora w maju, wpis o korupcji Marcosa zniknął. Według mediów filipińskich, jest to skutek wywartego nacisku.

W kwietniu bp Bagaforo, zażądał od ówczesnego kandydata na prezydenta, Marcosa juniora, aby zapłacił miliardy zaległych podatków. W 1999 roku sąd nakazał rodzinie Marcosów zapłatę równowartości 405 mln euro z tytułu podatków od majątku Marcosa seniora. Od tamtej pory rodzina odmawia zapłaty. Według doniesień mediów, z czasem zaległości podatkowe wzrosły prawie dziesięciokrotnie z powodu odsetek i opłat za ponaglenia.

