Papież Franciszek: Kościół powinien się wstydzić i prosić o przebaczenie

W przemówieniu powitalnym król Belgów Filip poruszył temat skandalu pedofilii w Kościele.

Król Filip: Uznajemy wysiłki Kościoła

– Dzieci zostały okrutnie zranione, naznaczone na całe życie. To samo dotyczy ofiar przymusowych adopcji. Trzeba było wiele czasu, aby ich wołanie zostało wysłuchane i uznane. Zbyt dużo czasu zabrało, by zacząć naprawiać to, co jest nienaprawialne. Uznajemy wysiłki Kościoła w Belgii w tej kwestii; wysiłki, które muszą być kontynuowane z determinacją i bez wytchnienia – mówił Filip.

Ojciec Święty w stanowczy sposób ocenił nadużycia w Kościele, nazywając je "hańbą". – Kościół powinien się wstydzić i prosić o przebaczenie – zwrócił uwagę papież Franciszek. Dodał, że tę "plagę" trzeba zwalczać zdecydowanie.

"Europo, wróć na właściwe tory"

Papież Franciszek zaapelował również o pokój na świecie. Zachęcał, by Europa wyciągała wnioski ze swojej historii i "wróciła na właściwe tory". Wskazał, że Belgia jest miejscem, z którego historia wzywa "do ponownego odkrycia swojego prawdziwego oblicza, do ponownego zainwestowania w przyszłość poprzez otwarcie się na życie, na nadzieję, do przezwyciężenia zimy demograficznej i piekła wojny!".

– Ten kraj przypomina wszystkim innym, że kiedy – w oparciu o najróżniejsze bezpodstawne wymówki – zaczyna się nie szanować granic i traktatów, przekazując broni prawo tworzenia prawa, obalając to obowiązujące, zostaje otwarta puszka Pandory, a wszystkie wiatry zaczynają gwałtownie wiać, wstrząsając domem i grożąc jego zniszczeniem – zwracał uwagę Ojciec Święty.

