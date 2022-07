W Słowenii możliwe będą "homomałżeństwa" i adopcja przez nie dzieci

Dotychczas na Słowienii zawieranie tzw. "małżeństw jednopłciowych" nie było zgodne z konstytucją. Podobnie jak adoptowanie dzieci przez "homomałżeństwa". Tymczasem w ostatnich dniach Trybunał Konstytucyjny Słowenii orzekł, że dotychczasowe przepisy w tym zakresie były "niekonstytucyjne".

Taka decyzja zapadła stosunkiem głosów 6–3. W orzeczeniu słoweński Trybunał nakazał dostosowanie przepisów w taki sposób, aby zawieranie związków małżeńskich przez pary jednopłciowe było możliwe i legalne. Zdaniem Trybunału, dotychczasowego zakazu zawierania "homomałżeństw", „nie można uzasadnić tradycyjnym znaczeniem małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, ani też szczególnej ochrony rodziny”.

Legalizacja "homomałżeństw" w ciągu kilku tygodni

Decyzja o konieczności zmiany przepisów zapadła kilka tygodni po tym, jak władze w Słowenii objęła liberalna formacja. Na zmianę przepisów parlament w Słowenii dostał sześć miesięcy. Choć parlament dostał pół roku, to jednak minister pracy, rodziny, spraw społecznych i równości szans zapowiedział, że przepisy będą gotowe "w ekspresowym tempie". Luka Mesec przekazał, że stosowne przepisy prawne powinny zostać przygotowane w ciągu tygodnia lub dwóch. – Trybunał Konstytucyjny nakazał nam to zrobić i zrobimy to z największą przyjemnością – zaznaczył minister.

W wyroku Trybunału Konstytucyjnego zaznaczono, że decyzja ta "nie umniejsza znaczenia tradycyjnego małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, ani nie zmienia warunków zawierania małżeństw przez osoby płci przeciwnej". "Oznacza tylko to, że partnerzy tej samej płci mogą teraz zawrzeć związek małżeński, tak jak mogą to robić partnerzy heteroseksualni" – napisano.

