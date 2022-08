Papież Franciszek spotka się z patriarchą Cyrylem? Najnowsze doniesienia

W czwartkowym wydaniu gazety "The Astana Times", na którą powołała się Katolicka Agencja Informacyjna (KAI), Bułat Sarsenbajew, czyli przewodniczący Nazarbajewskiego Centrum Rozwoju Dialogu Międzyreligijnego i Międzycywilizacyjnego Kazachstanu – organizacji przygotowującej kongresy, w którym będzie uczestniczył w połowie września tego roku papież Franciszek – potwierdził udział prawosławnego patriarchy Moskwy Cyryla w wydarzeniu.

Chodzi o VII Kongres Przywódców Światowych Religii Tradycyjnych w stolicy kraju – Nur-Sułtan.

Spotkanie Franciszka i Cyryla?

Sarsenbajew, zapytany o gości, którzy potwierdzili swój udział we wrześniowym wydarzeniu, powiedział, że "w tym roku spodziewamy się powitać prawie 100 delegacji z 60 krajów, w tym przedstawicieli islamu, chrześcijaństwa, judaizmu, szintoizmu, buddyzmu, zoroastryzmu, hinduizmu i innych religii". – W kongresie planują wziąć udział zwierzchnik Kościoła katolickiego papież Franciszek, patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl, wielki imam Al-Azharu Ahmed Mohamed Ahmed El-Tayeb, prawosławny patriarcha Jerozolimy Teofil III oraz delegacje czołowych organizacji religijnych i międzynarodowych ze Stanów Zjednoczonych, Europy i Azji. Spodziewamy się również akredytacji ponad 100 przedstawicieli międzynarodowych mediów na to wydarzenie – oznajmił w czwartek w "The Astana Times".

Obserwatorzy uważają, że w dniach 13-15 września może dojść do spotkania papieża Franciszka z zwierzchnikiem Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego patriarchą Cyrylem. Niemniej, wiadomości nie zostały jeszcze potwierdzone przez żadną ze stron. Gdyby doszło do rozmowy, na pewno dotyczyłaby głównie rosyjskiej agresji militarnej na ukraińskie terytorium państwowe, którą Cyryl popiera.

