Kard. Burke: Musimy powrócić do świętej Tradycji

W rozmowie z niemieckim dziennikiem katolickim "Die Tagespost" kard. Raymond Burke mówił o kryzysie w Kościele katolickim. Odniósł się do informacji, że coraz więcej katolików w Niemczech zgorszonych Drogą Synodalną odchodzi z Kościoła. Nie chcą oni płacić podatku kościelnego, który przeznaczany jest na inicjatywy niekatolickie.

Kard. Burke: Musimy składać świadectwo wiary

Zdaniem kard. Burke katolicy muszą składać świadectwo wiary. – Myślę, że ci dobrzy katolicy muszą, nawet jeżeli jest to bolesne, pozostać w swoich wspólnotach i walczyć o prawdę wiary. Jeżeli wszyscy wystąpią, to Kościół wpadnie po prostu w ręce tych, którzy chcą zniszczyć katolicką wiarę i praktykę Kościoła – zauważył hierarcha.

Duchowny przypomniał obietnicę Chrystusa, który zapewnił, że zawsze pozostanie z Kościołem. – Dlatego trwamy przy Chrystusie, nawet jeżeli musimy bardzo często rozmawiać z naszymi własnymi biskupami, gdy proponują coś, co nie odpowiada wierze katolickiej. Musimy powrócić do świętej Tradycji – powiedział kard. Burke.

"Katolicy mają obowiązek bronić wiary i Kościoła"

Kardynał zauważył jednak, że troska o Kościół i wiarę katolicką to nie tylko prawo, ale i obowiązek katolików, o czym wspomina Kodeks Prawa Kanonicznego. – W przypadkach, w których wiara jest zdradzana nawet w samym Kościele, jest tym ważniejsze by świeccy trwali przy katolickiej nauce i praktyce. Muszą zrozumieć, że to nie jest coś, co mogą zrobić albo nie. Obrona katolickiej wiary w tych czasach jest ich obowiązkiem – podkreślał hierarcha.

Kard. Raymond Burke zwracał uwagę, że posłuszeństwo nigdy nie powinno doprowadzić do sytuacji, w której katolik zrobi coś "przeciwko wierze i dobrym obyczajom".

