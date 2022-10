Poznaj historię Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia to miejsce odwiedzane każdego roku przez tysiące pielgrzymów i wiernych. W klasztorze w Krakowie-Łagiewnikach ostatnie lata życia spędziła święta siostra Faustyna i tam też zmarła. To w Łagiewnikach pielęgnowane jest dziedzictwo, jakie Faustyna pozostawiła światu w swoim "Dzienniczku".

Historia klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach jest nierozerwalnie związane z postacią św. s. Faustyny Kowalskiej, której Jezus Chrystus przekazał orędzie o Bożym Miłosierdziu To tutaj Siostra Faustyna spędziła ostatnie lata swojego życia i tutaj zmarła. Dlatego też łagiewnickie sanktuarium Bożego Miłosierdzia to niejako miejsce depozytu orędzia Miłosierdzia, które zostało spisane przez s. Faustynę w "Dzienniczku" na polecenie samego Jezusa Chrystusa.

Fundatorem klasztoru w Łagiewnikach był filantrop mieszkający w Paryżu – Aleksander Lubomirski. Jego fundusze pozwoliły na zakupów kilkunastu hektarów ziemi od miejscowych gospodarzy. Projekt obiektu klasztornego wykonał inż. Karol Zaremba. Klasztor wybudowano w stylu neogotyckim. Po ukończeniu został przekazany Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Przez wiele lat klasztor był obiektem zamkniętym, prowadzono tam dzieło apostolskie wychowania "upadłych moralnie" dziewcząt i kobiet, które pragnęły zmienić swoje dotychczasowe życie.

Zarówno siostry, jak i ich wychowanki spędzały życie na modlitwie, pracy i dobrze zorganizowanym wypoczynku. Siostry prowadziły też pracownie haftu białego i kolorowego, introligatornię, pralnię oraz gospodarstwo rolne.

Prace przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

W 1893 roku w klasztorze został otwarty nowicjat Zgromadzenia. Istnieje on do dziś, jednak przez 10 lat od 1961 do 1971 roku pozostawał zamknięty. W głębi ogrodu na terenie Sanktuarium jest cmentarz dla sióstr i wychowanek, który powstał w 1892 roku. W 1896 roku wykończono wnętrze kaplicy. Ołtarz, który znajduje się w prezbiterium wykonał nieznany rzeźbiarz z Przemyśla. W ołtarzu znajdują się trzy ozdobne wnęki. W środkowej umieszczono figurę Matki Bożej Miłosierdzia, która jest patronką Zgromadzenia. Po lewej stronie jest św. Stanisław Kostka, który patronuje młodzieży zakonnej, zaś po prawej umieszczono św. Marię Magdalenę, patronkę pokutnic.

W bocznych ołtarzach umieszczono obrazy Serca Jezusowego oraz św. Józefa z Dzieciątkiem. Podczas remontu kaplicy w latach 1981-1990 w oknach kaplicy umieszczono witraże Wiktora Ostrzołka. Pięć lat później na bocznej ścianie znalazł się obraz św. Siostry Faustyny pędzla Heleny Tchórzewskiej. Przed klasztorem od 1900 roku stoi figura św. Józefa z Dzieciątkiem, a w 1909 roku w ogrodzie wykonano grotę Matki Bożej z Lourdes (1909).

Siostra Faustyna w Łagiewnikach

Siostra Faustyna żyła w latach 1905–1938. W klasztorze w Łagiewnikach przebywała w okresie międzywojennym. Tam również zmarła. Z woli samego Chrystusa przekazała światu tajemnicę Bożego Miłosierdzia i nowe formy kultu. To przede wszystkim obraz Jezusa Miłosiernego z podpisem: Jezu, ufam Tobie, Święto Miłosierdzia przypadające w drugą Niedzielę Wielkanocną. Siostra Faustyna zostawiła również Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a także przekazała światu orędzie o Godzinie Miłosierdzia – to godzina, w której Jezus umierał na Krzyżu (15:00).

W trudnych czasach klasztor otwierał się na potrzebujących. Podczas I wojny światowej na terenie Sanktuarium zbudowano dwanaście baraków dla żołnierzy zakaźnie chorych. Utworzono też cmentarz dla poległych. Z kolei w czasie II wojny światowej na posesji klasztornej przyjęto uchodźców, a dla biednych i bezrobotnych wydawano obiady.

Podczas II wojny światowej klasztor był otwarty także dla pielgrzymów, którzy przybywali do grobu siostry Faustyny Kowalskiej. Wśród pielgrzymów był także Karol Wojtyła. W marcu 1943 roku krakowski spowiednik Siostry Faustyny o. Józef Andrasz SJ, poświęcił obraz Jezusa Miłosiernego, który namalował Adolf Hyła, a który został ofiarowany jako wotum za ocalenie rodziny z wypadków wojennych. Jezuita rozpoczął przy tym uroczyste nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego, które odbywały się w trzecie niedziele miesiąca. Przybywali na nie mieszkańcy Krakowa i okolic.

Czas II wojny światowej to czas rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia. Klasztor w Łagiewnikach to miejsce, które po śmierci s. Faustyny propagowało nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w takich formach, jakie przekazała Siostra Faustyna. W 1959 roku spontanicznie rozwijający się kult Miłosierdzia Bożego został zahamowany, po tym jak Stolica Apostolska wydała specjalną notyfikację. Dokument ten na 19 lat zatrzymał napływ pielgrzymów do Łagiewnik.

Rozwój kultu Bożego Miłosierdzia

W latach 1965-1967 dzięki staraniom kard. Karola Wojtyły rozpoczęto proces o życiu i cnotach Siostry Faustyny. W 1966 roku jej doczesne szczątki przeniesiono z cmentarza do kaplicy.

W sierpniu 1962 roku w ręce państwa przeszła większa część zabudowań klasztornych. Zgromadzeniu zostały kaplica, budynek klasztorny, cmentarz i część ogrodu. Upaństwowioną część posesji zgromadzenie odzyskało w 1989 roku. Był to teren pod rozbudowę sanktuarium.

W 1978 roku Stolica Apostolska odwołała Notyfikację, a kult Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach zaczął się na nowo rozwijać. Siostry wydały "Dzienniczek" siostry Faustyny, drukowano również obrazki z jej wizerunkiem. W kaplicy powrócono do nabożeństw ku czci Miłosierdzia Bożego. W 1979 roku kard. Franciszek Macharski zdecydował, że nabożeństwa te będą odbywały się nie w trzecie niedziele miesiąca, ale w trzecie piątki miesiąca. Także kard. Macharski, jako metropolita krakowski, w 1985 roku wprowadził w całej diecezji święto Miłosierdzia, w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Papież Jan Paweł II już w 1985 roku nazwał Łagiewniki "stolicą kultu Miłosierdzia Bożego".

Klasztor św. Józefa staje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Z czasem kult Miłosierdzia Bożego rozrastał się coraz bardziej. Wpłynęły na to m.in. encyklika Jana Pawła II "Dives in misericordia", a także beatyfikacja i kanonizacja Siostry Faustyny dokonane w Rzymie przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Nie bez znaczenia dla rozwoju Łagiewnik pozostawały również papieskie pielgrzymki Jana Pawła II, Benedykta XVI czy papieża Franciszka.

22 czerwca 1968 roku kard. Karol Wojtyła wpisał kaplicę zakonną z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem sługi Bożej s. Faustyny na listę sanktuariów archidiecezji krakowskiej. W listopadzie 1992 roku kard. Franciszek Macharski wydał dekret erekcyjny, według którego kaplica klasztorna, do tej pory nazywana "Józefową" ze względu na czczoną tam postać św. Józefa, oficjalnie stała się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

W 1993 roku doczesne szczątki Siostry Faustyny Kowalskiej przełożono do nowej trumienki, a tę umieszczono na ołtarzu pod łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego. Rok później przed ołtarzem wystawiono relikwie s. Faustyny za szkłem oraz marmurowy klęcznik, które miały służyć pielgrzymom, chcącym oddać cześć błogosławionej wówczas s. Faustynie Kowalskiej.

Rozbudowa Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Z czasem kaplica zakonna nie mogła pomieścić tak dużej liczby pielgrzymów przybywających do Łagiewnik. Zdecydowano się na rozbudowę sanktuarium. Powstawały kolejno: w 1986 roku kaplica Męki Pańskiej (pod kaplicą klasztorną), dwa lata później powstał ołtarz polowy, w 1996 roku plenerowe stacje drogi krzyżowej, natomiast w 1998 roku powstała osobna kaplica pw. Matki Bożej Miłosierdzia.

Jednak to nie koniec rozbudowy. 17 sierpnia 2002 roku papież Jan Paweł II konsekrował nową bazylikę. Tam zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu. Rok później do dyspozycji pielgrzymów oddano także Dom Duszpasterski, w którym znajdował się hotel i stołówka. W 2004 roku powstała wieża widokowa i Kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Łagiewnickie Sanktuarium cały czas jest rozbudowywane. Od tylu lat Łagiewniki nieustannie tętnią życiem duchowym. To miejsce ponad 280 objawień, które miała św. siostra Faustyna Kowalska, ale także wielu cudów. Dowodem na to są liczne wota w kaplicy i tysiące listów złożonych w klasztornym archiwum. Łagiewniki to przede wszystkim łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego, ale od 1993 roku to także miejsce kultu św. Siostry Faustyny, przy której grobie i relikwiach modlą się pielgrzymi ze wszystkich kontynentów.

