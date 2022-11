San Francisco. Nowy program socjalny dla osób "transpłciowych"

Nowy program ogłosiła burmistrz San Francisco London Breed. W środę ma rozpocząć się przyjmowanie wniosków do programu dla osób transpłciowych: Guaranteed Income for Trans People.

Program jest skierowany jedynie do mieszkańców San Francisco, którzy deklarują się jako "trans". Będzie on prowadzony przez dzielnicę miasta, która jest przeznaczona dla "transpłciowych", tzw. The Transgender District. Obecnie osób, które deklarują, że "zmieniły płeć" i są "transpłciowe" jest 55.

Program socjalny dla osób "trans"

Te osoby będą mogły przez 18 miesięcy otrzymywać od miasta 1200 dolarów na miesiąc. "Gwarantowany dochód dla osób transpłciowych (G.I.F.T.) zapewni zmarginalizowanym ekonomicznie osobom transpłciowym nieograniczony, miesięczny dochód gwarantowany jako sposób zwalczania ubóstwa, z którym borykają się nasi najbardziej dotknięci członkowie społeczności" – wyjaśniono na stronie internetowej programu "Guaranteed Income for Trans People".

Zapewniono przy tym, że priorytetem będą osoby: "transpłciowe, niebinarne, gender non-conforming oraz interseksualne". Pod uwagę będzie brana również rasa. Priorytetowo potraktowane zostaną także ci, którzy "doświadczają bezdomności, żyją z niepełnosprawnością i przewlekłymi chorobami, są młodzieżą i osobami starszymi, posługują się językiem hiszpańskim, a także są narażone na niebezpieczeństwo prawne, takie jak osoby TGI, które nie mają dokumentów, angażują się w survival sex trades (red. – tzw. wymiana usług seksualnych za podstawowe dobra, np. jedzenie) lub były osadzone" – poinformowano.

To pierwszy tego typu program pilotażowy. Płatności mają być dokonywane regularnie i bezwarunkowo, dla tych którzy zostali zakwalifikowani. Biuro Burmistrza zapowiedziało, że oprócz dochodów miasto zapewni również "afirmującą płeć" opiekę medyczną i psychologiczną dla uczestników programu.

Czytaj też:

Homofobia zbrodnią przeciwko ludzkości? Nowy traktat ONZCzytaj też:

Floryda. Rodzice będą informowani o "transpłciowych" toaletach w szkole