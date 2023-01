Żydzi złożyli hołd Benedyktowi XVI

„Był historyczną osobowością i wielkim teologiem, który zawsze pozostawał wierny sobie i swemu urzędowi oraz owocnie pobudzał religijną i międzyreligijną debatę nawet przy kontrowersyjnych stanowiskach, na przykład w sprawie dialogu żydowsko-chrześcijańskiego” – napisano w sobotę w oświadczeniu Ortodoksyjnej Konferencji Rabinów Niemiec. „Benedykt XVI zawsze szukał bliskości ze społecznością żydowską” – podkreślono.

„Jego wizyta w synagodze w Kolonii w czasie Światowych Dni Młodzieży w 2005 roku, gdzie aktywnie opowiadał się za poprawą relacji i przyjaźnią z narodem żydowskim w duchu swojego poprzednika, pozostaje niezapomniana. Spoczywaj w pokoju, papieżu Benedykcie” – czytamy w oświadczeniu.

Dialog z rabinami

Przewodniczący Konferencji Rabinów Europejskich i były naczelny rabin Moskwy, Pinchas Goldschmidt, powiedział, że „papież Benedykt XVI był wielkim teologiem, dla którego związek z judaizmem był kluczowy dla jego wiary. Także po przejściu na emeryturę kontynuował dialog z rabinami Europy, zwłaszcza w kwestii religijnego znaczenia dla katolików powrotu Żydów do ojczyzny po dwóch tysiącleciach wygnania”. Goldschmidt określił gotowość Benedykta do dialogu ze społecznością żydowską jako kontynuację otwarcia dokonanego przez Sobór Watykański II (1962-1965), którym Kościół katolicki m.in. zainicjował nowe relacje z innymi religiami.

Z kolei Światowy Kongres Żydów oddał hołd Zmarłemu jako wybitnej postaci Kościoła katolickiego. „Benedykt XVI przyczynił się do stworzenia teologicznych podstaw i lepszego zrozumienia relacji katolicko-żydowskich”, powiedział prezydent Kongresu Ronald S. Lauder. Przypomniał, że „żaden papież przed nim nie odwiedził tylu synagog, co więcej, zawsze podczas swoich podróży spotykał się z lokalnymi przedstawicielami judaizmu”.

"Nie ułatwiał Żydom dochodzenia do prawdy..."

Natomiast niemiecki rabin Walter Homolka krytycznie ocenił stosunek Benedykta XVI do dialogu z judaizmem. „Nie ułatwiał nam, Żydom, naszego wyraźnego dochodzenia do prawdy. Zawsze przekazywał triumfalny obraz Kościoła, którego wspaniałość zasadza się na zmartwychwstałym Chrystusie jako na tym, co nowe, co pozostawia z tyłu żydowskie środowisko Jezusa” – powiedział Homolka niemieckiej agencji katolickiej KNA. Jego zdaniem dla Benedykta XVI „żadna istotna bliskość nie wynikała ze wspólnego dziedzictwa duchowego”.

Przewodnicząca Gminy Żydowskiej w Monachium i Górnej Bawarii Charlotte Knobloch wyjaśniła, że Benedykt XVI utrzymywał intensywne kontakty z przedstawicielami społeczności żydowskiej. „Jako człowiekowi ducha i słowa ważne było dla niego, aby ten dialog nie był prowadzony tylko dla samego dialogu – musiał mieć treść i cel. Za to zaangażowanie pozostaję mu wdzięczna” – powiedziała.

