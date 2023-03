Episkopat: Jan Paweł II podjął walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci

W związku z emisją materiału stacji telewizyjnej TVN24 pod tytułem "Franciszkańska 3" oraz ostatnimi atakami lewicowo-liberalnych mediów na św. Jana Pawła II, przypominamy stanowisko Konferencji Episkopatu Polski (KEP).

W komunikacie członkowie Rady Stałej KEP podkreślali, że medialny atak na św. Jana Pawła II i jego pontyfikat znajduje swoją przyczynę między innymi w nastawieniu do jego nauczania, wyrażonego chociażby w encyklikach "Redemptor hominis" i "Veritatis splendor", a także w głoszonej przez niego "teologii ciała", co – jak podkreślono – "nie odpowiada współczesnym ideologiom propagującym hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny".

Działania podejmowane przez Jana Pawła II

Polscy biskupi zwracają uwagę na konsekwentnie podejmowane przez Jana Pawła II działania w kwestii przeciwdziałania przypadkom wykorzystywania seksualnego małoletnich. Chodzi między innymi o wprowadzony przez Jana Pawła II w 1983 roku nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, jednoznacznie obligujący przełożonych kościelnych do karania sprawiedliwą karą członków kleru, będących sprawcami wykorzystania seksualnego małoletnich, łącznie z wydaleniem ich ze stanu duchownego.

Co więcej, w 2001 roku Jan Paweł II wydał dokument zatytułowany "Sacramentorum sanctitatis tutela", w którym Kościół uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw kościelnych.

Próby podważenia autorytetu papieża Polaka

"W przestrzeni publicznej coraz częściej słyszymy pytania o postawę Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i bezbronnych przez duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa podczas jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Papież nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów i niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego typu opinii. Wpisuje się to w próby podważenia autorytetu Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to usiłowanie pomniejszenia znaczenia tego wyjątkowego pontyfikatu dla Kościoła, świata, kultury i człowieka" – czytamy w stanowisku Rady Stałej KEP.

"Bezspornym faktem jest, że Jan Paweł II był papieżem, który zgodnie z nabywaną wiedzą podjął zdecydowaną walkę z przypadkami wykorzystywania seksualnego dzieci i małoletnich przez niektórych duchownych oraz wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw, podkreślając, że w »stanie kapłańskim i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby młodych«. Rozpoczął jakże ważny i kontynuowany do dziś proces oczyszczenia Kościoła w tej sferze" napisali polscy biskupi.

