Dziś w Polsce przypada Narodowy Dzień Życia

Czym jest Narodowy Dzień Życia?

Od niedzieli 19 marca trwa Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. W ciągu tego tygodnia przypadają dwa ważne dni: Narodowy Dzień Życiai (24 marca) oraz Dzień Świętości Życia (25 marca).

Narodowy Dzień Życia obchodzony jest w Polsce już po raz dziewiętnasty. Jego celem jest organizacja inicjatyw, które promują szacunek do ludzkiego życia. To również okazja do debaty na temat solidarności społecznej i odpowiedzialności za siebie nawzajem.

W uchwale Sejmu RP czytamy, że Narodowy Dzień Życia to okazja "do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych".

W 2009 roku w Polsce powstała Fundaacja Narodowego Dnia Życia, która z okazji tego święta prowadzi liczne kampanie społeczne. Niemniej jednak to nie są działania prowadzone raz w roku. Fundacja wspiera rodziny we współczesnym świecie oraz promuje wartości rodzinne przez cały rok.

Życie jako wartość bezcenna

– Chcemy pokazywać, że życie od samego początku do samego końca ma wartość bezcenną – mówił minister edukackji i nauki Przemysław Czarnek podczas Narodowego Dnia Życia w 2021 roku.

W obchody Narodowego Dnia Życia włącza się Polska Federacja Ruchów Obrony Życia. Organizacja zachęca również władze państwowe i samorządowe oraz Kościół i organizacje pozarządowe w organizację inicjatyw promujących życie, w tym w organizację Marszów dla Życia.

"Walczcie, aby każdemu człowiekowi przyznano prawo do narodzenia się… Nie zniechęcajcie się trudnościami, sprzeciwami czy niepowodzeniami, jakie możecie spotkać na tej drodze. Chodzi o człowieka i nie można w tej sytuacji zamykać się w biernej rezygnacji" – mówił św. Jan Paweł II.

