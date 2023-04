Stalowa Wola: Pomnik Jana Pawła II oblany farbą

"Wczoraj mieszkańcy Stalowej Woli i okolic brali udział w marszu milczenia w obronie świętości Jana Pawła II. Odpowiedzią na to była akcja chuligańska. Jak się dowiedzieliśmy obecnie trwają policyjne oględziny miejsca zdarzenia. Do aktu wandalizmu musiało dojść nie w nocy, a rano. Świadczy o tym farba zalegająca na świeżo padającym śniegu. W okolicy są kamery monitoringu, więc odnalezienie ewentualnego sprawcy powinno być ułatwione" – informuje w poniedziałek serwis stalowemiasto.pl.

– O godz. 7:30 dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o zniszczeniu pomnika Jana Pawła II, stojącego przy bazylice w Stalowej Woli, poprzez oblanie go cieczą koloru czerwonego. Na miejscu policjanci przeprowadzają oględziny, prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia sprawców i ustalenia ewentualnych świadków zdarzenia – przekazała mł. asp. Małgorzata Kania, oficer prasowy KPP Stalowa Wola.

Fala krytyki

"Najpierw produkują kłamliwe reportaże, potem ruszają w teren bojówki. Tak wdrażana jest operacja walki z katolikami w Polsce. Przeliczą się, pokazują to wczorajsze marsze. Operacja się nie powiedzie. Jednak w obliczu narastającej fali ataków potrzebne jest przyjęcie w końcu obywatelskiej ustawy 'W obronie chrześcijan' przygotowanej przez min. Marcinem Warchołem, która znajduje się w Sejmie przed drugim czytaniem" – komentuje wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Oburzenia nie kryją też mieszkańcy Stalowej Woli. – Przeciwnicy Jana Pawła II mogli sobie zorganizować własny marsz, mogli protestować ile by chcieli, nie musieli cichcem, chowając się przed innymi, dokonywać zniszczenia pomnika, który jest ważnym miejscem spotkań i modlitwy dla wielu mieszkańców, nie tylko Stalowej Woli, ale i powiatu. Po co dokonywać zniszczenia? Protestować można na wiele sposobów – mówi portalowi stalowemiasto.pl jeden z mężczyzn wychodzących z kościoła.

– Tego kogoś opętał chyba sam diabeł! I to teraz, gdy zaczął się Wielki Tydzień. Papieża to nie obraża. Jeśli się komuś wydaje, że był w stanie go obrazić, to się myli. To sprawia ból i przykrość nam, żyjącym. To brak szacunku przede wszystkim dla tych, którzy go bronią. Ktoś chce żeby go szanowano, a nie szanuje innych – podkreśla z kolei mieszkanka miasta.

