Papież prosi o modlitwę za matki poległych żołnierzy ukraińskich i rosyjskich

W czwartek przypada Światowy Dzień Sportu dla Pokoju i Rozwoju, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. – Pragnę, aby przyczynił się on do zintensyfikowania pragnienia solidarności oraz postaw przyjaźni i braterskiego dzielenia się – powiedział papież podczas środowej audiencji ogólnej.

– W tym Wielkim Tygodniu Męki Pańskiej, upamiętniają Jego niesprawiedliwą śmierć, w szczególny sposób pamiętam o wszystkich ofiarach zbrodni wojennych i, zachęcając do modlitwy za nich, wznosimy błaganie do Boga, aby serca wszystkich się nawróciły. I patrząc na Maryję, Matkę Bożą, stojącą pod Krzyżem, moje myśli kierują się ku matkom: ku matkom żołnierzy ukraińskich i rosyjskich, którzy polegli na wojnie. Są to matki zmarłych synów. Módlmy się za te matki – zaapelował papież.

Na zakończenie pozdrowień grup włoskich, Ojciec Święty dodał apel: "Nie zapominajmy o modlitwie za udręczoną Ukrainę".

Papież na Ukrainie?

O planach odwiedzenia Ukrainy przez papieża Franciszka mówi się od dawna. Ojciec święty stawia jednak warunek - podróż do stolicy Ukrainy musi wiązać się także z odwiedzeniem Moskwy.

– Jestem gotów pojechać do Kijowa. Chcę pojechać do Kijowa. Ale pod warunkiem, że pojadę też do Moskwy. Udam się do obydwu miejsc albo w żadne – oznajmił i dodał, iż dla niego podróż do stolicy Rosji "nie jest niemożliwa". Zauważył przy tym, że mówienie o Putinie jako o człowieku "kulturalnym" – co ostatnio czynił – nie oznacza moralnej oceny tej osoby.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że każdy papież stanął przed problemem wojny. – W swoim czasie Jan Paweł II mówił bardzo jasne i bardzo trudne rzeczy, ale dzisiaj widać, że wojna jest już globalna – stwierdził Franciszek.

W ubiegłym roku papież Franciszek miał przyjechać do Mariupola, by pomóc w wyprowadzeniu ludności cywilnej i ukraińskich żołnierzy z miasta oblężonego przez armię rosyjską. Ujawnił to nuncjusz apostolski na Ukrainie abp Visvaldas Kulbokas.

