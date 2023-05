Papież do Polaków: Polecajmy św. Andrzejowi Boboli sprawę pokoju na Ukrainie

Z takim apelem papież Franciszek zwrócił się do Polaków uczestniczących w środowej audiencji ogólnej w Watykanie.

Najpierw odczytano po polsku streszczenie papieskiej katechezy: "Kontynuując cykl katechez poświęcony gorliwości apostolskiej przybliżyłem postać św. Franciszka Ksawerego, patrona misji katolickich. Ten jezuita był w grupie pierwszych misjonarzy wysłanych do Indii, gdzie mimo ogromnych trudów i niebezpieczeństw przez lata z oddaniem głosił Jezusa i Jego Ewangelię ludziom innej kultury. Następnie udał się na Moluki, najdalsze wyspy archipelagu indonezyjskiego, gdzie założył wiele wspólnot chrześcijańskich, ułożył katechizm w miejscowym języku i nauczył go śpiewać. Kolejnym celem była Japonia, gdzie wówczas nie dotarł jeszcze żaden misjonarz europejski. Mimo wielu przeciwności i nieznajomości języka zasiane przez niego ziarna przyniosły wielkie owoce. Niespełnionym pragnieniem Franciszka Ksawerego pozostało dotarcie z Ewangelią do Chin, które uważał za kluczowe dla ewangelizacji Azji. Jego niezwykle intensywna działalność misyjna zawsze była połączona z modlitwą. Gdziekolwiek się znajdował, otaczał wielką troską chorych, ubogich i dzieci. Umiłowanie Chrystusa było siłą, która prowadziła go najdalsze peryferie. Trudy, niebezpieczeństwa, niepowodzenia, rozczarowania i zniechęcenie przezwyciężał oddając się Jezusowi aż do końca".

"Z serca wam błogosławię!"

Następnie papież pozdrowił Polaków. – Serdecznie witam pielgrzymów polskich, a szczególnie grupę zaangażowaną w obronę życia z Bractwa Małych Stópek. Wczoraj Kościół w Polsce obchodził wspomnienie św. Andrzeja Boboli, jezuity, kapłana i męczennika. Polecajmy mu wszystkie trudne sprawy waszej ojczyzny i innych krajów, w szczególności sprawę pokoju na Ukrainie. Z serca wam błogosławię – powiedział Franciszek.

Na Placu św. Piotra obecni byli polscy i polonijni harcerze, w tym także z objętej wojną Ukrainą, którzy pielgrzymują do Rzymu w Roku Dziękczynienia za patrona Harcerstwa Polskiego bł. Stefana Wincenta Frelichowskiego. 250-osobowej grupie harcerzy towarzyszą biskupi Wiesław Lechowicz, Grzegorz Suchodolski i Stanisław Oder. Harcerze podarowali Ojcu Świętemu obraz błogosławionego patrona, autorstwa Andrzeja Filipowicza, artysty z Białorusi, a także Akt Dziękczynienia za ustanowienie przez Stolicę Apostolską Patrona Harcerstwa Polskiego.

W audiencji uczestniczyli m.in. grupa pielgrzymów z Włocławka; grupa sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, a także pielgrzymi z Częstochowy, Legnicy oraz Bolesławca (41 osób); pielgrzymi z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Węglówce (45 osób); członkowie Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet ze Szczecinka (50 osób); dzieci pierwszokomunijne z rodzicami z kościoła św. Stanisława, Biskupa i Męczennika w Rzymie (15 osób); pielgrzymi z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Smolicach, przygotowującej się do koronacji cudownego wizerunku Matki Bożej Uzdrowienia Chorych (49 osób); pielgrzymi z parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Górowie Iławeckim (47 osób); a także pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.

