Misja pokojowa ws. Ukrainy. "Mowa będzie o Moskwie i Kijowie"

W swej misji pokojowej na Ukrainie kard. Matteo Zuppi będzie rozmówcą zarówno Kijowa, jak i Moskwy – oświadczył sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin. Ujawnił, że obecnie trwają ustalenia dotyczące daty podjęcia misji.

Kard. Parolin: Cieszy nas gotowość Moskwy do przyjęcia wysłannika papieża

Sekretarz stanu Stolicy Apostolskie wyjaśnił też, że – tak jak zostało już ogłoszone przez Stolicę Apostolską – misja pokojowa zostanie powierzona przez papieża kard. Zuppiemu polega na tym, że będzie on "próbował stworzyć klimat, środowisko, które może prowadzić do pokojowych ścieżek".

– Cieszy nas gotowość Moskwy do przyjęcia także wysłannika papieża, ale to niczego nie zmienia w odniesieniu do istoty misji – powiedział kardynał.

Odnosząc się do faktu, że władze Ukrainy zapowiedziały, że nie są chętne do mediacji, kard. Parolin sprecyzował, iż "Kijów, jak donoszą media, nie byłby skłonny do mediacji w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale misja nie ma mediacji za bezpośredni cel, ale raczej stworzenie klimatu, pomoc w dążeniu do pokojowego rozwiązania".

– Mowa będzie o Moskwie i Kijowie. Na razie, potem zobaczymy. Rozważamy daty. Myślę, że obie stolice nie mają problemu z datami – stwierdził purpurat.

Nieoficjalnie: Zełenski i Putin zgodzili się na misję pokojową Watykanu

Prezydenci Zełenski i Putin zgodzili się na rozmowy z dwoma specjalnymi wysłannikami Watykanu w celu omówienia ewentualnego rozejmu – podały kilka dni temu włoskie media.

Wstępne kwestie są bardzo złożone i jak dotąd postęp wydaje się być bardzo ograniczony. Jednak w ostatnich tygodniach wyraźnie zmieniła się sytuacja – twierdzi redakcja il sismografo. Portal jest znany z publikowania przecieków pochodzących z dobrze poinformowanych kręgów Watykanu.

Już wcześniej to samo źródło informowało, że dwóch papieskich wysłanników ma się udać oddzielnie do Kijowa i Moskwy. Jak podano obydwaj prezydenci Zełenski i Putin, osobno, zgodzili się na rozmowy ze specjalnymi wysłannikami Ojca Świętego w celu omówienia i osiągnięcia rozejmu. Wstępne kwestie są bardzo złożone i jak dotąd wydaje się, że postęp jest bardzo ograniczony. Jednak w ostatnich tygodniach wiele się zmieniło.

