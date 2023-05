Szczyt Ligi Arabskiej. Zełenski: Wszyscy wiecie, że nie wybieraliśmy tej wojny

Wołodymyr Zełenski wystąpił na piątkowym szczycie Ligi Państw Arabskich. Wydarzenie odbyło się w saudyjskim mieście Dżudda.

Prezydent Ukrainy został zaproszony na spotkanie jako gość honorowy przez saudyjskiego następcę tronu księcia Mohammeda bin Salmana. Podczas swojego przemówienia ukraiński przywódca zwrócił się do zgromadzonych liderów krajów arabskich, zachęcając ich do udzielania pomocy walczącej z wojskami rosyjskimi Ukrainie.

Zełenski: Nie wybieraliśmy wojny

– Każdy broniący dzieci swojego ludu przed niewolą idzie szlakiem sprawiedliwości. (...) Wszyscy wiecie, że nie wybieraliśmy tej wojny. Nie ruszyliśmy grabić i napadać innych krajów – powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski, cytowany przez portal Wyborcza.pl.

Przywódca Ukrainy podkreślił, że w skład ukraińskiej delegacji wchodzi Mustafa Dżemilew, przywódca Tatarów Krymskich, którzy są częścią światowej muzułmańskiej wspólnoty. – Społeczność muzułmańska od wieków żyła na Krymie. Półwysep, jako pierwszy, ucierpiał z powodu rosyjskiej okupacji, a większość represjonowanych na okupowanym Krymie to muzułmanie – zauważył polityk. – Ochrona społeczności muzułmańskiej Ukrainy jest jednym z naszych priorytetów – dodał.

Misja pokojowa?

Tymczasem, według najnowszych doniesień, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i przywódca Rosji Władimir Putin zgodzili się na rozmowy z dwoma specjalnymi wysłannikami Watykanu w celu omówienia ewentualnego rozejmu. Wiadomość przekazały w piątek włoskie media.

Już wcześniej te same źródła informowały, że dwóch papieskich wysłanników ma się udać oddzielnie do Kijowa i Moskwy. Na tym etapie istnieją wstępne porozumienia w sprawie rozmów specjalnych wysłanników papieża Franciszka do Kijowa (kardynał Matteo Zuppi) oraz Moskwy (arcybiskup Claudio Gugerotti), ale nie jest pewne, czy są to ustalenia ostateczne.

