Prymas Polski: Kościół potrzebuje oczyszczenia

Msza św. celebrowana 5 czerwca w kaplicy Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Gnieźnie poprzedziła wieczorne spotkanie Prymasa Polski z uczestnikami odbywającego się w Gnieźnie w dniach 4-7 czerwca kolejnego szkolenia dla osób zaangażowanych bezpośrednio w pomoc skrzywdzonym.

„Chciałbym jeszcze raz za waszą niełatwą pracę podziękować i dostrzec w niej konieczność przywracania należnej sprawiedliwości, zwłaszcza wobec wszystkich skrzywdzonych we wspólnocie Kościoła. Wiąże się ona z otwarciem wobec ich bólu i krzywdy oraz ich wysłuchaniem i przyjęciem” - mówił w homilii abp Polak, podkreślając, że posługa delegatek i delegatów ds. ochrony dzieci i młodzieży jest często posługą pierwszego kontaktu. Trzeba więc umieć słuchać i dopomóc w zrozumieniu tego, co się stało i co – poprzez zgłoszenie zła i doznanej krzywdy – winno znaleźć należną sprawiedliwość.

Abp Polak: Droga do uzdrowienia i odkupienia

„To naprawdę jest droga uzdrowienia i odkupienia” - powtórzył za papieżem Franciszkiem abp Polak. Przypomniał także słowa, jakie Franciszek wypowiedział przed miesiącem do członków Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich, że: „kryzys związany z wykorzystaniem seksualnym jest dla Kościoła szczególnie poważny, ponieważ podważa jego zdolność do pełnego przyjęcia wyzwalającej obecności Boga i dawania o niej świadectwa”.

„Trzeba nam zatem z pokorą jeszcze raz uznać, że Kościół potrzebuje oczyszczenia, to znaczy, że my wszyscy potrzebujemy nawrócenia, że potrzebna jest zmiana mentalności. Nie wolno nam zapominać – jak wskazywał we wspomnianym przemówieniu papież Franciszek – że również zaniechanie odpowiednich działań, by powstrzymać zło i pomóc jego ofiarom, splamiło nasze świadectwo Bożej miłości. Poprzez podejmowane działania, także związane z pracą i posługą delegatów i delegatek ds. ochrony dzieci i młodzieży, nie tylko uświadomiliśmy sobie naszą odpowiedzialność, ale nie jesteśmy już bezczynni” - stwierdził delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

W szkoleniu uczestniczy blisko 70 osób delegatów diecezjalnych i zakonnych, sióstr zakonnych i kilka osób świeckich. Blisko połowa bierze udział w szkoleniu po raz pierwszy. Dla nich przeznaczona była pierwsza część spotkania, podczas której zapoznali się m.in. z rolą i zadaniami delegata ds. ochrony dzieci i młodzieży, które to zagadnienie w kontekście działań Kościoła w Polsce zreferował o. Adam Żak SJ koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Ks. Jan Dohnalik przedstawił z kolei podstawowe informacje z zakresu prawa kanonicznego i świeckiego potrzebne w posłudze Delegata oraz ich zastosowanie w procedowaniu spraw. Nowi delegaci mieli również okazję zapoznać się z teorią i praktyką posługi delegata w kontekście specyfiki spotkań z osobami wykorzystanymi seksualnie o czym mówił gospodarz spotkania ks. Wojciech Rzeszowski, delegat arcybiskupa gnieźnieńskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Rozpoczęte 4 czerwca szkolenie potrwa do środy 7 czerwca. Uczestnicy - już wszyscy wspólnie - zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: „Problem wykorzystania seksualnego w środowisku kościelnym jako przejaw patologii duchowości” – O. Tomasz Franc OP czy „Kościół w Polsce a problematyka wykorzystania seksualnego w perspektywie widzianej oczami dziennikarza” – redaktor Tomasz Krzyżak. Będzie również mowa m.in. o aktualnych problemach systemu prewencji Kościoła oraz współpracy regionalnej delegatów. W spotkaniu uczestniczy także Marta Titaniec, prezes powołanej przez KEP Fundacji św. Józefa.

Delegaci ds. ochrony dzieci i młodzieży, powołani przez biskupów w diecezjach i przełożonych w zgromadzeniach zakonnych, stanowią główną strukturę stabilnego systemu zgłoszeń przypadków wykorzystania seksualnego w Kościele. Ich głównym zadaniem jest przyjmowanie osób zgłaszających krzywdę i uruchamianie przewidzianych prawem działań. Informacje o delegatach znajdują się w widocznym miejscu na stronach diecezjalnych i zakonnych. Pełna baza danych widnieje także na stronie ochrona.episkopat.pl.