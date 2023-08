Wiemy, gdzie odbędą się następne Światowe Dni Młodzieży

Ojciec Święty podziękował patriarsze Lizbony kardynałowi Manuelowi Clemente oraz przedstawicielom władz za umożliwienie spotkania młodych w stolicy Portugalii. Podziękował również Dykasterii do spraw Świeckich, Rodziny i Życia, wolontariuszom oraz patronom tego wydarzenia, a przede wszystkim Janowi Pawłowi II, który powołał do życia Światowe Dni Młodzieży (ŚDM).

Dziękując młodym, papież Franciszek zachęcił ich do utrwalenia najpiękniejszych chwil. Pozdrowił też tych, którzy nie mogli przybyć do Lizbony, ale uczestniczyli w inicjatywach organizowanych w swoich krajach przez konferencje biskupów i diecezje.

Papież Franciszek na ŚDM

– Odczuwam wielki smutek z powodu umiłowanej Ukrainy, która nadal tak bardzo cierpi. Przyjaciele, pozwólcie mi, starszemu, podzielić się z wami, młodymi, marzeniem, które noszę w sobie: jest to marzenie o pokoju, marzenie młodych ludzi modlących się o pokój, żyjących w pokoju i budujących pokojową przyszłość – wyznał Ojciec Święty. Zachęcił młodych, by po powrocie do domu nadal modlili się o pokój.

– Jesteście znakiem pokoju dla świata, świadkami tego, jak narodowości, języki i historie mogą łączyć, a nie dzielić. Jesteście nadzieją na inny świat. Dziękuję wam za to. Idźcie naprzód! – zachęcił papież Franciszek.

Następne Światowe Dni Młodzieży

Ojciec Święty zaprosił młodzież na spotkanie w 2025 r. w ramach Jubileuszu Młodzieży i zapowiedział, że 41. Światowe Dni Młodzieży odbędą się w stolicy Korei Południowej – Seulu w 2027 r.

– Kieruję do was zaproszenie. Zapraszam na spotkanie młodych z całego świata w 2025 r. w Rzymie, aby wspólnie świętować Jubileusz Młodzieży. Dwa lata później, w 2027 r. Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Azji, w Korei Południowej, w Seulu. W ten sposób z zachodnich krańców Europy przeniosą się na Daleki Wschód. To piękny znak powszechności Kościoła i marzenia o jedności, którego jesteście świadkami – powiedział papież Franciszek.

