Unijny komisarz ds. migracji spotka się z papieżem w Marsylii

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas, przyjedzie 22 września do Marsylii na III Spotkanie Śródziemnomorskie. Komisja poinformowała, że weźmie on udział w sobotnim wydarzeniu z udziałem papieża Franciszka w tym francuskim mieście portowym. Franciszek zamknie spotkanie biskupów, przedstawicieli religii, stowarzyszeń i instytucji oraz młodych ludzi odbywające się w dniach 16-24 września 2023 r.

Sesja końcowa Spotkania z udziałem z papieża będzie dotyczyła imigracji i azylu. Jako wiceprzewodniczący UE ds. promowania europejskiego stylu życia, Schinas jest odpowiedzialny między innymi za migrację. Informując o tym agencje zwracają uwagę, że w tej kwestii obaj reprezentują częściowo odmienne punkty widzenia.

Papież prosi o modlitwę w intencji jego podróży do Marsylii

„Proszę, abyście towarzyszyli modlitwą mojej podróży do Marsylii z okazji Spotkań Śródziemnomorskich. Mają one na celu promowanie dróg współpracy i integracji wokół Mare nostrum, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko migracji” – napisał Ojciec Święty na portalu X.

Samolot A 320 neo linii lotniczych ITA Airways z Ojciec Świętym na pokładzie wyleci z rzymskiego lotniska Fiumicino o godz. 14.35, a przylot do Marsylii planowany jest na 16.15. Franciszek powróci do Wiecznego Miasta w sobotę 23 września o 20.50. Będzie to 44 pielgrzymka zagraniczna papieża Franciszka.

– Papież przyjął zaproszenie na trzecią edycję Spotkań Śródziemnomorskich w Marsylii, bo widzi w nich ważną okazję do dzielenia się i budowania dobra wspólnego – stwierdził kard. Pietro Parolin. Jak wskazał, w centrum debaty znajduje się kwestia migracji, tak ważna dla całego regionu. – Potrzeba wspólnego i dalekowzrocznego rozwiązywania problemów, a nie tylko traktowania ich jako nagłych sytuacji, do których każdy stara się podejść zgodnie z własnymi interesami – zaznaczył watykański sekretarz stanu.

Czytaj też:

Media: Watykan wyhamował przygotowania do jednej z wizyt papieża