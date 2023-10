Sulej: Katolicka nauka społeczna pozwala nam zachować harmonię i równowagę

Katolicka nauka społeczna to nauczanie Kościoła katolickiego w kwestiach odnoszących się do zbiorowych problemów społeczności lub też całej ludzkości. Powstanie nauki społecznej Kościoła jest związane z encykliką Leona XIII Rerum novarum, która była odpowiedzią na zachodzące w XIX wieku przemiany społeczno-polityczne związane z powstaniem nowoczesnych społeczeństw.

Sulej: KNS pozwala nam zachować harmonię

O katolickiej nauce społecznej mówił w Radiu Wnet Kamil Sulej, prezes Civitas Christiana. – Jeśli popatrzymy na funkcjonowanie katolickiej nauki społecznej, to gdy rozmawiam z ekspertami, czy znajomymi, którzy interesują się z kwestiami społecznymi, to zadają mi pytania, co to jest katolicka nauka społeczna. Wydaje im się, że jest to termin typowo naukowy, który kryje w sobie mnóstwo znaków zapytania. Tymczasem ona pozwala nam oceniać społeczność i podejmować decyzję zgodnie z nauką Kościoła – tłumaczył.

Prezes Civitas Christiana zwrócił uwagę, że źródłem katolickiej nauki społecznej jest Biblia. – Ona jest ukierunkowana na drugiego człowieka. Poprzez metody, którymi się posługuje, pozwala nam oceniać rzeczywistość w sposób krytyczny, ale zgodny z etyką. Taką kwestią jest np. kwestia zarządzania w życiu indywidualnym, czy przedsiębiorstwie. KNS pozwala nam widzieć drugiego człowieka, bo on zawsze jest w centrum. KNS pozwala nam zachować harmonię i równowagę, bo jest nam potrzebna, jak mówi Kościół. Jeśli widzimy jakiś problem społeczny, to go dostrzegamy, podejmujemy działanie, jak możemy go rozwiązać. Wydaje mi się, że jest bardzo mocno obecna w naszym życiu, ale nie zawsze mamy tego świadomość. Świadczą o tym decyzje polityków, którzy na szczeblu lokalnym robią to w sposób praktyczny – wskazywał Kamil Sulej.

Gość Radia Wnet podkreślił także, że obowiązkiem katolików powinno być analizowanie zjawisk z perspektywy ewangelicznej. – Jest to trudne z tego względu, że Polska i polskie otoczenie zajmujące się tą kwestią, jest stosunkowo młode. Polacy przez okres komunizmu nie mieli możliwości rozwijania zakresu katolickiej nauki społecznej. To de facto rozpoczęło się po 1989 roku. Wcześniej był to wymiary wyłącznie naukowy, ale jest duże pole do działania w zakresie samego Kościoła i osób świeckich. Nauczanie społeczne jest bardzo bliskie człowieka. To kwestie, które dotyczą relacji z drugą osobą, a jak zobaczymy na Pismo Święte, to człowiek jest zawsze w centrum – powiedział Kamil Sulej, prezes Civitas Christiana.