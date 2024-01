Słowacja: Biskupi mogą błogosławić pary jednopłciowe. Są warunki

W przypadku, kiedy osoby żyjące w związkach nieregularnych proszą o błogosławieństwo, kapłan udziela takiego błogosławieństwa poszczególnym osobom, aby uniknąć choćby cienia wrażenia, że jest to kwestia zatwierdzenia, zalegalizowania lub umieszczenia związku nieregularnego na poziomie małżeństwa sakramentalnego – czytamy w wytycznych duszpasterskich opublikowanych przez Konferencję Biskupów Słowacji. Odnoszą siłę one do stosowania dokumentu Dykasterii ds. Nauki Wiary "Fiducia supplicans".

Konkretne warunki

Biskupi Słowacji zaznaczają, że chcą "uniknąć nieporozumień" w stosowaniu tego dokumentu. Dlatego stwierdzają:

1. Dążenie do zbawienia każdego człowieka jest celem i misją Kościoła oraz jego błogosławieństw duszpasterskich.

2. Gdy o błogosławieństwo proszą osoby żyjące w związkach nieregularnych, kapłan może go udzielić jedynie po szczerym poinformowaniu proszących o faktycznym znaczeniu i celu tego błogosławieństwa, którym jest prośba o pokój, zdrowie i inne dobre rzeczy, a zarazem o uwolnienie od wszystkiego, co w życiu danej osoby jest sprzeczne z Ewangelią, jak również o umocnienie do życia zgodnego z wolą Bożą.

3. Kapłan, po rozeznaniu i w odpowiedzialności przed Bogiem, udziela takiego błogosławieństwa poszczególnym osobom, aby uniknąć choćby cienia wrażenia, że jest to kwestia zatwierdzenia, zalegalizowania lub umieszczenia związku niereligijnego na poziomie małżeństwa sakramentalnego.

4. Błogosławieństwo duszpasterskie, o którym mowa w dokumencie, nie jest ani liturgiczne, ani sakramentalne, więc nie może być udzielane w kontekście obrzędu liturgicznego, ani w szatach liturgicznych, ani "w ważnym miejscu w budynku sakralnym lub przed ołtarzem".

5. Błogosławieństwo duszpasterskie ma być bardzo krótkie, proste i zwięzłe, bez zatwierdzonej ceremonii, w formie prostej modlitwy zakończonej znakiem krzyża na każdej z dwóch osób.

6. Jeśli kapłan nie spotka się ze strony osób proszących o błogosławieństwo ze zrozumieniem i przyjęciem powyższego sensu błogosławieństwa, niech nie udziela im błogosławieństwa, ale niech cierpliwie i po ojcowsku włączy ich do swoich modlitw.

"Konferencja Episkopatu Słowacji wyraża nadzieję, że otwarte i łaskawe podejście Kościoła do wyzwań współczesności pomoże wielu ludziom w głębszej refleksji i podjęciu decyzji o wejściu na nowo na ewangeliczną drogę życia" – stwierdzają słowaccy biskupi.

Czytaj też:

Francuscy biskupi popierają "Fiducia supplicans"Czytaj też:

Episkopat Zambii zabronił duchownym błogosławienia par homoseksualnych